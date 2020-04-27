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27 апреля • обновлено в 21:08
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Nissan показал свою самую дешевую модель

1.8т
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Бюджетное подразделение Nissan – Datsun – подготовило обновленный redi-GO. На данный момент самая дешевая модель оценена в 3700 долларов, но теперь машина может слегка подорожать.

Компактный хэтчбек длиной до 4 м получил совершенно другой дизайн передней части с новыми узкими фарами, крупной решеткой и Г-образными дневными ходовыми огнями. В сравнении с прежним автомобилем новый выглядит намного агрессивнее.

Новый Datsun redi-GO

Новый Datsun redi-GO

datsun.com

Форма задних фонарей не изменилась, но в них, возможно, изменилась графика. Также неизвестно, что произошло с задним бампером. В салоне ожидаются улучшенные отделочные материалы и обновленная мультимедийная система.

Новый Datsun redi-GO

Новый Datsun redi-GO

datsun.com

Моторная линейка осталась прежней. На выбор будут доступны трехцилиндровые двигатели объемом 0,8 л и 1 л. Эти агрегаты модернизировали для соответствия современным экологическим стандартам, поэтому мощность могла немного увеличиться. На данный момент отдача составляет 54 л.с. и 68 л.с. соответственно.

Datsun redi-GO до обновления

Datsun redi-GO до обновления

datsun.com

Datsun redi-GO до обновления

Datsun redi-GO до обновления

datsun.com

Возможно, после рестайлинга цены пересмотрят, и Datsun redi-GO немного подорожает с $3700. Но вряд ли повышение выйдет за пределы пары сотен долларов. Традиционно, модель останется эксклюзивом для индийского рынка.

Салон Datsun redi-GO до обновления

Салон Datsun redi-GO до обновления

datsun.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Datsun Nissan бюджетный автомобиль новые авто авто
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