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22 мая • обновлено в 17:22
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Невостребованные: тысячи новых Toyota складируют под открытым небом

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Из-за пандемии коронавируса и последующим за ним карантином автомобильный транспорт сильно просел в востребованности. Как следствие, ненужные машины вынуждены простаивать на различных площадках – даже тех, которые не особо приспособлены для хранения.

Например, такими площадками являются спортивные стадионы в Калифорнии. На фоне вспышки COVID-19 они не работают по назначению, поэтому сейчас из них сделали гигантские парковки.

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

По данным Los Angeles Times, стадионы "Доджер" и "Энжел Анахайма", а заодно и ипподром Санта Анита, заполнили тысячи машин – здесь хранятся новые автомобили Toyota, которые доставили из Японии, но так и не доставили дилерам, а также машины прокатных фирм и каршеринга – последними часто пользовались туристы и, по понятным причинам, эти " железные лошадки" также оказались невостребованными. В качестве доказательства своих слов издание опубликовало впечатляющие фото импровизированных стоянок, сделанные с высоты птичьего полёта – их вид откровенно впечатляет.

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

Примечательно, что у Тойоты поблизости есть логистический склад, который находится в порту Лонг-Бич, однако он уже переполнен – опять таки, из-за заблокированных поставок. Поэтому японской компании пришлось брать в аренду стадионы и прилегающие к ним парковки.

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями

Стадионы, забитые автомобилями

latimes.com

Кстати, с похожей ситуаций столкнулись британские компании Jaguar Land Rover и MINI. Как ранее сообщал OBOZREVATEL, свою не добравшуюся до дилеров продукцию они хранят на бывшей базе военно-воздушных сил Великобритании.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто Toyota
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