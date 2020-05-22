Невостребованные: тысячи новых Toyota складируют под открытым небом

Из-за пандемии коронавируса и последующим за ним карантином автомобильный транспорт сильно просел в востребованности. Как следствие, ненужные машины вынуждены простаивать на различных площадках – даже тех, которые не особо приспособлены для хранения.

Например, такими площадками являются спортивные стадионы в Калифорнии. На фоне вспышки COVID-19 они не работают по назначению, поэтому сейчас из них сделали гигантские парковки.

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

По данным Los Angeles Times, стадионы "Доджер" и "Энжел Анахайма", а заодно и ипподром Санта Анита, заполнили тысячи машин – здесь хранятся новые автомобили Toyota, которые доставили из Японии, но так и не доставили дилерам, а также машины прокатных фирм и каршеринга – последними часто пользовались туристы и, по понятным причинам, эти " железные лошадки" также оказались невостребованными. В качестве доказательства своих слов издание опубликовало впечатляющие фото импровизированных стоянок, сделанные с высоты птичьего полёта – их вид откровенно впечатляет.

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

Примечательно, что у Тойоты поблизости есть логистический склад, который находится в порту Лонг-Бич, однако он уже переполнен – опять таки, из-за заблокированных поставок. Поэтому японской компании пришлось брать в аренду стадионы и прилегающие к ним парковки.

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

Стадионы, забитые автомобилями latimes.com

Кстати, с похожей ситуаций столкнулись британские компании Jaguar Land Rover и MINI. Как ранее сообщал OBOZREVATEL, свою не добравшуюся до дилеров продукцию они хранят на бывшей базе военно-воздушных сил Великобритании.

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