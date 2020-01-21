Неужели новый Renault Duster: загадочный кроссовер увидели на улице

Нынешнему поколению Renault Duster исполнился третий год. Неужели компания готовит преемника знаменитой модели? Во всяком случае, на это намекает новый кроссовер, который поймали на улице.

В дизайне автомобиля заметно влияние прототипа Renault EZ-Ultimo, который чуть более одного года назад продемонстрировал смелое направление развития дизайна следующих моделей французского бренда.

Новый кроссовер Рено увидели средь бела дня autoweek.nl

Новый кроссовер (имя новинки пока неизвестно), скорее всего, носит статус концепта, хотя и выглядит намного "приземленнее", чем упомянутый прототип. О том, что мы с вами смотрим на пока еще не серийный вариант, говорят огромные колеса на низкопрофильной резине и сложный рельеф кузовных панелей. Последние станут слишком дорогими в изготовлении деталями, поэтому производственный кузов будет выглядеть несколько проще.

Динамичный силуэт неназванного автомобиля Renault подчеркнут крупными колесами autoweek.nl

Тем не менее, силуэт, пропорции и форма остекления выглядят вполне проработанными и готовыми к производству. К элементам, которые прототип растеряет по пути к конвейеру, стоит отнести камеры вместо наружных зеркал, безрамочные стекла дверей и скрытые ручки.

Что же мы с вами видим? Возможно, новый кроссовер Рено демонстрирует первый намек на бюджетный кроссовер Дастер треьего поколения. Несмотря на всего лишь трехлетний возраст актуальной генерации модели, к тому моменту, как загадочный прототип растеряет концептуальный лоск, как раз придет время для появления нового Renault Duster.

В дизайне кроссовера заметно влияние концепта Renault EZ-Ultimo group.renault.com

Еще один интересный вывод – электрическая силовая установка. Без нее сегодня не обходится ни один предсерийный прототип. Наверняка пойманный фотошпионами кроссовер оснащен батарейным блоком и как минимум одним электромотором. Все, что можно точно сказать об этой машине – официальный дебют состоится в марте на Международном автосалоне в Женеве. Тогда же компания расскажет о том, что собой символизирует этот концептуальный кроссовер.

Renault Duster почти исполнилось три года, но он все еще выглядит очень современно group.renault.com

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