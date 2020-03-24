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24 марта • обновлено в 18:37
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Необычный кроссовер Renault раскрыл секреты электромобилей

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Не так давно компания Renault представила необычный концептуальный кроссовер Morphoz. Но, как оказалось, это не просто шоу-кар – прототип построен на перспективной платформе, которая будет использоваться компанией в дальнейшем.

А платформа эта называется CMF-EV – она ляжет в основу будущих электромобилей и гибридов Renault. И вот спустя некоторое время производитель охотно рассказал о ее особенностях.

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Новая архитектура обладает длинной колесной базой и колесами, которые смещены как можно дальше к углам "тележки" (кузова) – все это создает новые возможности для дизайнеров. При этом CMF-EV годится для самых разных типов кузовов: от внедорожников до седанов, а также для разных батарей – от мала до велика.

Новая платформа

Новая платформа

en.media.groupe.renault.com

Renault утверждает, что новое шасси можно использовать для проектировки автомобилей с огромным интерьером и инновационным дизайном. Значительно короткие передние и задние свесы, а также ровный пол, позволят строить автомобили с более низкой подвеской и опущенной крышей, сохраняя при этом просторный салон. Это, несомненно, окажет существенное (положительное) влияние на аэродинамику, что крайне важно для электромобилей (благодаря этому можно добиться дополнительных километров в запасе хода).

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

В тоже время короткий капот позволит увеличить длину салона, в котором разработчики смогут реализовать свои любые задумки. Кроме этого, такое решение позволит делать практичные багажники, а отсутствие центрального туннеля высвободит еще некоторый объем под полезное пространства.

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Наконец, что не менее важно, CMF-EV дает самые широкие технические возможности. Помимо различных батарей, новая платформа позволит устанавливать один или два электродвигателя – таким образом, обеспечивая полный привод. Кроме того, платформа была спроектирована так, что на неё можно устанавливать автопилот четвертого уровня, благодаря которому автомобиль сможет передвигаться без участия водителя в большинстве дорожных ситуаций.

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz

Renault Morphoz

en.media.groupe.renault.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Renault подготовила для Европы очень дешевый электрический кроссовер.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Renault электромобили новые авто
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