Необычный кроссовер Renault раскрыл секреты электромобилей

Не так давно компания Renault представила необычный концептуальный кроссовер Morphoz. Но, как оказалось, это не просто шоу-кар – прототип построен на перспективной платформе, которая будет использоваться компанией в дальнейшем.

А платформа эта называется CMF-EV – она ляжет в основу будущих электромобилей и гибридов Renault. И вот спустя некоторое время производитель охотно рассказал о ее особенностях.

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Новая архитектура обладает длинной колесной базой и колесами, которые смещены как можно дальше к углам "тележки" (кузова) – все это создает новые возможности для дизайнеров. При этом CMF-EV годится для самых разных типов кузовов: от внедорожников до седанов, а также для разных батарей – от мала до велика.

Новая платформа en.media.groupe.renault.com

Renault утверждает, что новое шасси можно использовать для проектировки автомобилей с огромным интерьером и инновационным дизайном. Значительно короткие передние и задние свесы, а также ровный пол, позволят строить автомобили с более низкой подвеской и опущенной крышей, сохраняя при этом просторный салон. Это, несомненно, окажет существенное (положительное) влияние на аэродинамику, что крайне важно для электромобилей (благодаря этому можно добиться дополнительных километров в запасе хода).

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

В тоже время короткий капот позволит увеличить длину салона, в котором разработчики смогут реализовать свои любые задумки. Кроме этого, такое решение позволит делать практичные багажники, а отсутствие центрального туннеля высвободит еще некоторый объем под полезное пространства.

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Наконец, что не менее важно, CMF-EV дает самые широкие технические возможности. Помимо различных батарей, новая платформа позволит устанавливать один или два электродвигателя – таким образом, обеспечивая полный привод. Кроме того, платформа была спроектирована так, что на неё можно устанавливать автопилот четвертого уровня, благодаря которому автомобиль сможет передвигаться без участия водителя в большинстве дорожных ситуаций.

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Renault подготовила для Европы очень дешевый электрический кроссовер.

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