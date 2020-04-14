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14 апреля • обновлено в 20:05
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Необычный кабриолет Chevrolet оказался рестомодом

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Один из американских дилеров предлагает на продажу необычный экземпляр Chevrolet Corvette С2.

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

sterlingbmw.com

Вам не кажется, что автомобиль выглядит как-то необычно? На самом деле, это вовсе не второе поколение культового американского спорткара, а рестомод, то есть современный автомобиль, выполненный в ретро стиле.

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

sterlingbmw.com

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

sterlingbmw.com

Оригинальный Corvette Stingray Convertible 1967 года

Оригинальный Corvette Stingray Convertible 1967 года

chevrolet.com

Постройкой таких интересных машин занимается калифорнийская компания Classic Reflection Coachworks. Этот Corvette выполнен в стиле модели С2 1967 года. Но на самом деле под элегантным кузовом скрывается модель шестого поколения, изготовленная в 2011 году.

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

sterlingbmw.com

В своей работе мастера CR Coachworks используют кузовные панели из углепластика. Салон практически ничем не отличается от обычного С6.

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

sterlingbmw.com

Здесь есть все необходимое для комфортного драйва, включая бесключевой доступ, мультимедийную систему с цветным дисплеем, подогрев сидений с электроприводом и прочие опции от обычного С6.

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

sterlingbmw.com

CR Coachworks предлагает аналогичные автомобили по цене от $165 тысяч (включая стоимость "донорского" C6). А героя нашего рассказа оценили в $148777 с учетом того, что модель уже была в эксплуатации.

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

sterlingbmw.com

Автомобиль оснащен 436-сильным мотором LS3 V8 и 6-ступенчатым "автоматом". За 9 лет эксплуатации репликар "набегал" по американским дорогам около 19 тысяч км.

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

Реплика Chevrolet Corvette 1967 года на базе современного С6

sterlingbmw.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, итальянская компания решила превратить оетро-кабриолет Alfa Romeo в электромобиль.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
авто новости ретро рестомод Chevrolet
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