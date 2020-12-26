Немецкие тюнеры превратили Dacia Duster в экстремальный вездеход

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,6 т.
Немецкие тюнеры превратили Dacia Duster в экстремальный вездеход

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design представило Dacia Duster для фанов бездорожья.

Об этом сообщает портал Tuningblog. Проект получил название Duster 4x4 Offroad Widebody. Он предполагает комплексный тюнинг кроссовера, причем с таким арсеналом его можно смело отправлять на ралли "Дакар".

Duster 4x4 Offroad Widebody можно смело отправлять на ралли "Дакар"
Преодолевать водные преграды поможет шноркель

Задние фонари от повреждений предохранят солидные решетки, а на крыше разместили экспедиционный багажник. Автомобиль получил дополнительную светодиодную светотехнику на крыше и "кенгурятнике", а преодолевать водные преграды поможет шноркель.

На крыше разместили экспедиционный багажник
Задние фонари от повреждений предохранят солидные решетки

Duster 4x4 Offroad Widebody получил усиленную подвеску, а также увеличенный на 20 мм дорожный просвет. В салоне установили мощный каркас безопасности. Технические характеристики машины пока не раскрываются. Ожидается, что кроссовер получит мотор мощностью порядка 350-400 л.с. Презентация Duster 4x4 Offroad Widebody от Prior Design запланирована на будущий год.

Презентация Duster 4x4 Offroad Widebody от Prior Design запланирована на будущий год

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