Не выдержал огромного веса: на видео показали обрушение моста

Мост обрушился под весом грузовика, в пропасть упали три человека. Скриншот видео

В Индии в штате Уттаракханд недалеко от Китая обрушился мост под огромным весом грузовика, который перевозил тяжелый экскаватор. Момент обрушения конструкции попал на видео.

Мост находился на очень большой высоте над рекой. Точная высота конструкции неизвестна, но на видео вы легко сможете сравнить ее с многоэтажным зданием. Также неизвестны возраст и техническое состояние моста. Возможно, строение уже было в аварийном состоянии, или водитель просто превысил максимально допустимый вес.

Грузовик с экскаватором успешно добрался до середины конструкции, но затем левая часть моста обрушилась, а за ней в пропасть полетели транспортные средства. Внутри находились два человека, которые получили травмы и были доставлены в больницу, но выжили.

Конструкция обрушилась под большим весом в середине моста. Скриншот видео

Вместе с грузовиком и экскаватором вниз упали люди. Скриншот видео

На видео можно заметить еще одного человека, который шел за грузовиком и тоже упал вниз. Удивительно, что с ним вообще все в порядке и он не получил травм.

Недавно OBOZREVATEL показывал видео с обрушением моста под грузовиком УРАЛ.