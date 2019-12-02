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2 декабря • обновлено в 18:32
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Не ломаются: самые надежные кроссоверы по версии немцев

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Организация по техническому надзору Германии опубликовала список самых надежных кроссоверов по состоянию на 2019 год. В данном рейтинге оказалось 11 автомобилей возрастом до 11 лет.

Как сообщает издание Auto Bild, рейтинг, проведенный в рамках проекта TUV-Report 2020, основан на результатах проверки технического состояния 9 млн автомобилей. Эксперты изучили сильные и слабые стороны этих машин, провели необходимые подсчеты, после чего разместили лучшие из них в пяти возрастных категориях – авто возрастом 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет. В каждую категорию было включено по 3 авто, которые показали себя наилучшим образом (причем некоторые авто попали в две и более категорий).

Самые надежные кроссоверы по результатам TUV-Report 2020

Самые надежные кроссоверы по результатам TUV-Report 2020

Самые надежные кроссоверы

В итоге получились результаты:

Авто возрастом 2-3 года

  • Mercedes GLC (2015 – н.в.)

  • Mazda CX-3 (2015 – н.в.)

  • Audi Q5 (2008 – 2016)

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Авто возрастом 4-5 лет

  • Opel Mokka (2012 – 2019)

  • Audi Q5 (2008 – 2016)

  • Mitsubishi ASX (2010 – н.в.)

Авто возрастом 6-7 лет

  • Audi Q5 (2008 – 2016)

  • Mazda CX-5 (2012 – 2017)

  • Mini Countryman (2010 – 2017)

Авто возрастом 8-9 лет

  • BMW X1 (2009 – 2015)

  • Audi Q5 (2008 – 2016)

  • Honda CR-V (2006 – 2012)

Авто возрастом 10-11 лет

  • Honda CR-V (2006 – 2012)

  • VW Tiguan (2007 – 2016)

  • BMW X3 (2003 – 2010)

Как видите, лучше всех себя показала Audi – ее кроссовер Q5 попал в 4 из 5 категорий. Также на общем фоне выделяются BMW (две модели в двух категориях – X1 и X3) и Honda (одна модель в двух категориях).

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Все эти автомобили эксперты отметили в целом как очень надежные: те, что не ломаются и не ржавеют.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер рейтинг Audi BMW Honda Volkswagen Mini Opel
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