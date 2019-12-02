Не ломаются: самые надежные кроссоверы по версии немцев

Организация по техническому надзору Германии опубликовала список самых надежных кроссоверов по состоянию на 2019 год. В данном рейтинге оказалось 11 автомобилей возрастом до 11 лет.

Как сообщает издание Auto Bild, рейтинг, проведенный в рамках проекта TUV-Report 2020, основан на результатах проверки технического состояния 9 млн автомобилей. Эксперты изучили сильные и слабые стороны этих машин, провели необходимые подсчеты, после чего разместили лучшие из них в пяти возрастных категориях – авто возрастом 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет. В каждую категорию было включено по 3 авто, которые показали себя наилучшим образом (причем некоторые авто попали в две и более категорий).

Самые надежные кроссоверы по результатам TUV-Report 2020

Самые надежные кроссоверы

В итоге получились результаты:

Авто возрастом 2-3 года

Mercedes GLC (2015 – н.в.)

Mazda CX-3 (2015 – н.в.)

Audi Q5 (2008 – 2016)

Новости Представлена самая крутая Tesla Model 3

Авто возрастом 4-5 лет

Opel Mokka (2012 – 2019)

Audi Q5 (2008 – 2016)

Mitsubishi ASX (2010 – н.в.)

Авто возрастом 6-7 лет

Audi Q5 (2008 – 2016)

Mazda CX-5 (2012 – 2017)

Mini Countryman (2010 – 2017)

Авто возрастом 8-9 лет

BMW X1 (2009 – 2015)

Audi Q5 (2008 – 2016)

Honda CR-V (2006 – 2012)

Авто возрастом 10-11 лет

Honda CR-V (2006 – 2012)

VW Tiguan (2007 – 2016)

BMW X3 (2003 – 2010)

Как видите, лучше всех себя показала Audi – ее кроссовер Q5 попал в 4 из 5 категорий. Также на общем фоне выделяются BMW (две модели в двух категориях – X1 и X3) и Honda (одна модель в двух категориях).

Все эти автомобили эксперты отметили в целом как очень надежные: те, что не ломаются и не ржавеют.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся