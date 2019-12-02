Не ломаются: самые надежные кроссоверы по версии немцев

Организация по техническому надзору Германии опубликовала список самых надежных кроссоверов по состоянию на 2019 год. В данном рейтинге оказалось 11 автомобилей возрастом до 11 лет.
Как сообщает издание Auto Bild, рейтинг, проведенный в рамках проекта TUV-Report 2020, основан на результатах проверки технического состояния 9 млн автомобилей. Эксперты изучили сильные и слабые стороны этих машин, провели необходимые подсчеты, после чего разместили лучшие из них в пяти возрастных категориях – авто возрастом 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет. В каждую категорию было включено по 3 авто, которые показали себя наилучшим образом (причем некоторые авто попали в две и более категорий).
Самые надежные кроссоверы по результатам TUV-Report 2020
Самые надежные кроссоверы
В итоге получились результаты:
Авто возрастом 2-3 года
Mercedes GLC (2015 – н.в.)
Mazda CX-3 (2015 – н.в.)
Audi Q5 (2008 – 2016)
Авто возрастом 4-5 лет
Opel Mokka (2012 – 2019)
Audi Q5 (2008 – 2016)
Mitsubishi ASX (2010 – н.в.)
Авто возрастом 6-7 лет
Audi Q5 (2008 – 2016)
Mazda CX-5 (2012 – 2017)
Mini Countryman (2010 – 2017)
Авто возрастом 8-9 лет
BMW X1 (2009 – 2015)
Audi Q5 (2008 – 2016)
Honda CR-V (2006 – 2012)
Авто возрастом 10-11 лет
Honda CR-V (2006 – 2012)
VW Tiguan (2007 – 2016)
BMW X3 (2003 – 2010)
Как видите, лучше всех себя показала Audi – ее кроссовер Q5 попал в 4 из 5 категорий. Также на общем фоне выделяются BMW (две модели в двух категориях – X1 и X3) и Honda (одна модель в двух категориях).
Все эти автомобили эксперты отметили в целом как очень надежные: те, что не ломаются и не ржавеют.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Американцы назвали самые выгодные электромобили.
В Украине определили самые популярные авто.
В США опубликовали рейтинги самых надежных автопроизводителей.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.