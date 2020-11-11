Названы самые надежные автомобильные двигатели за всю историю

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей в истории мирового автопрома с точки зрения надежности. В него вошло всего четыре мотора, которые хорошо известны среди автомобилистов. Один из агрегатов имеет американское происхождение, другой – немецкое, остальные два – шведское и японское соответственно.

Cummins 6BT. Этот 5,9-литровый мотор ставится на американские пикапы вот уже как 15 лет (например, ранее им снаряжался Dodge Ram 2500). Об этом двигателе шутят: Cummins 6BT нужно не 500 и 1000, а хотя 500 тысяч км обкатки, пишет First Gear.

Mercedes OM617. Хорошо известен по культовому седану/универсалу Mercedes W123. Существует мнение, что кузов автомобиль сгниет несколько раз, прежде чем этому мотору понадобится капитальный ремонт.

Volvo B18. Неубиваемое шведское качество. Именно этим агрегатом было оснащено знаменитое купе Volvo P1800, владелец которого проехал 4,8 млн км.

Toyota 1UZ-FE. У "Тойоты" многие двигатели славятся надежностью, однако 1UZ-FE является, пожалуй, самым живучим. Его ставили на Lexus LS400 первого поколения, благодаря чему седан без проблем проезжал 1 млн км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили 15-летний Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км. Дизельный седан оценили в 2 500 евро.