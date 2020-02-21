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21 февраля • обновлено в 16:18
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Названы 10 лучших авто сегодняшнего дня

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Некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала список лучших авто для покупки в 2020 году. Интересно, что в ТОП-10 вошли 8 машин японского производства. Остальные две – это Kia и Tesla.

Как выяснил OBOZREVATEL, рейтинг Consumer Reports основывается на изучении "сотен моделей", которые сейчас продаются на рынке, а также опросе "сотен тысяч" автомобилистов.

ТОП-10 авто в 2020 году

ТОП-10 авто в 2020 году

consumerreports.org

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"Эти автомобили [победители рейтинга –ред.] имеют одни из самых высоких общих баллов в своих сегментах, учитывая дорожные испытания, прогнозируемую надежность, удовлетворенность владельцев и безопасность", – подчеркивают в организации. Особое внимание при этом уделялась наличию и работе различных электронных помощников вроде системы экстренного торможения, функции распознавания пешеходов и др.

Toyota Corolla

Toyota Corolla

consumerreports.org

Tesla Model 3

Tesla Model 3

consumerreports.org

В итоге, победные места достались Toyota, Subaru, Honda, Kia и Tesla. При этом больше всего "кубков" на счету у Toyota. В целом же список выглядит следующим образом:

  • Маленький автомобиль: Toyota Corolla

  • Малый SUV: Subaru Forester

  • Гибридный автомобиль: Toyota Prius

  • Среднеразмерный седан: Subaru Legacy

  • Полноразмерный седан: Toyota Avalon

  • Среднеразмерный трехрядный SUV: Kia Telluride

  • Среднеразмерный SUV: Lexus RX

  • Компактный пикап: Honda Ridgeline

  • Спортивный автомобиль: Toyota Supra

  • Электромобиль: Tesla Model 3

Напомним, не так давно OBOZREVATEL публиковал большой список самых надежных авто возрастом до 3 лет. Также отдельно есть рейтинг авто по сегменту SUV.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
рейтинг новые авто Honda Subaru Toyota Kia Tesla
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