Нацгвардия приобрела авто с запрещёнными комплектующими из РФ – КрАЗ

Национальная гвардия Украины приобрела автомобили с запрещёнными двигателями, произведенными в РФ. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил АвтоКрАЗ.

Украинское автопредприятие обратило внимание на то, что в автомобилях МАЗ, которые были закуплены ведомством в 2019 году, установлены моторы ЯМЗ – российского производителя из санкционного списка. Всего было приобретено 16 таких машин, это бортовые грузовики повышенной проходимости для перевозки личного состава СКС-МZ5316-01БП на шасси МАЗ-5316F5.

МАЗы для Нацгвардии с российскими комплектующими AutoKrAZ, facebook.com

"Поставщик автотехники "Спец-Ком-Сервис", вступив в преступный коррупционный сговор, поставил украинским силовикам автомобили с санкционные двигателями ЯМЗ", – констатируют в КрАЗе.

Техническая документация на купленные МАЗы AutoKrAZ, facebook.com

При этом отмечается, что Нацгвардии, судя по всему, были поставлены не военные грузовики, а гражданские – на это указывает тот факт, что автомобили на самом деле белого цвета, в зеленый же они окрашены лишь "сверху".

МАЗ для Нацгвардии. На фото видно, что родной цвет авто действительно белый, тогда как видимая часть машины окрашена в защитный цвет AutoKrAZ, facebook.com

"Вероятно, на территорию Украины эти автомобили были завезены для гражданского использования. Они имели белый цвет. А в зеленый матовый защитный цвет перекрасили только видимую часть автомобиля. То есть для Нацгвардии целенаправленно закуплено автомобили, созданные для использования в гражданских, а не военных условиях", – отмечается на странице АвтоКрАЗа.

МАЗы для Нацгвардии с российскими комплектующими AutoKrAZ, facebook.com

На КрАЗе констатируют, что госструктура отдала предпочтение автомобилям, собранным из российских комплектующих, а не украинским грузовикам, которые собраны исключительно из украинских деталей и соответствуют всем необходимым требованиям.

"В тендере участвовал и ЗАО "АвтоКрАЗ", который уже несколько лет подряд не использует комплектующие российского производства. Отечественное предприятие предлагало свою серийную продукцию – это автомобиль для перевозки личного состава, изготовлен на базе КрАЗ-5233ВЕ, что полностью соответствует прописанному в тендере техзаданию. Заводчане ждали новый заказ, потому что это дополнительные загрузки работой, средства, а в итоге и увеличение отчислений в бюджеты всех уровней. Победа же была отдана МАЗу – автомобилю, собранному из российских комплектующих", – подытоживается в сообщении.

КрАЗ-5233ВЕ "Спецназ" uos.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Минобороны разгорелся скандал вокруг новых машин, которые оснастили старыми советскими запчастями.

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