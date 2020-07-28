Нарушил ПДД 23 раза: полиция показала новые антирекорды по превышению скорости

В Украине за неделю с 20 по 26 июля камеры автоматической фиксации зафиксировали 187 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Антирекорды, в частности, поставили водители Мерседесов. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Украины в Facebook.

Так, водитель Mercedes-Benz C63 AMG, ГНЗ AE091*** проехал со скоростью 227 км/ч на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский.

Mercedes-Benz C63 AMG проехал со скоростью 227 км/ч (Facebook Патрульная полиция Украины)

Еще один Mercedes-Benz – S400 и с госномером AM131*** мчался по трассе М06 Киев – Чоп со скоростью 225 км/ч. Хотя на обоих указанных участках разрешенная скорость составляет 110 км/ч.

Mercedes-Benz S400 мчался по трассе 225 км/ч (Facebook Патрульная полиция Украины)

"Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600, ГНЗ AA819*** – 23 раза", – сообщили в полиции.

Mercedes-Benz S600 нарушил скоростной режим 23 раза за неделю (Facebook Патрульная полиция Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель оригинально скрыл номер своего автомобиля, чтобы не попасть в поле зрения камер автофиксации скоростного режима.

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