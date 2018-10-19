Нарушения ПДД: юрист указал на дыру в законодательстве Украины

Съемка нарушений ПДД, в частности, правил парковки, на мобильный телефон - не является доказательством для суда или полиции.

Об этом в эфире ObozTV заявил автоюрист Денис Конюшко. По его мнению, подобное свидетельство могут легко обжаловать, ведь мобильный телефон не является сертифицированным средством фото- и видеофиксации.

"Если я сниму правонарушение на свой мобильный телефон, то затем адвокат лица, привлекаемого к ответственности, напишет заявление в суд об отмене указанного протокола, поскольку мой телефон не является сертифицированным", - пояснил Конюшко.

Впрочем, юрист обнадежил: мало кто будет пытаться обжаловать подобные протоколы. Кроме того, рано или поздно, но соответствующая судебная практика на этот счет в Украине все-таки будет разработана, считает он.

"Однако опять же, у нас как-то принимают законные и подзаконные акты только в одном русле. Никто не думает, что будет, если вернуть немножко влево или вправо. Вот есть у нас задача - принять штрафы за парковку, вот мы и принимаем", - подытожил Конюшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут новые правила для автомобилистов. В частности новшества коснутся систем фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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