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6 июня • обновлено в 08:09
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Народный ЗАЗ Ланос удивил номерами за $1400

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В Украине заметили очередной дешевый автомобиль с недешевыми номерами. На этот раз в объектив попал ЗАЗ Ланос с номерами "2222".

Соответствующее фото оказалось в распоряжении издания TopGir. Украинский седан на нестандартных номерах засняли в Киеве.

Ланос на элитных номерах

Ланос на элитных номерах

topgir.com.ua

Зачастую госзнаки с четырьмя одинаковыми цифрами вешают на дорогие премиальные авто. И неудивительно, почему – такие номера стоят немалых 36 000 грн (почти 1400 долларов). А вот на бюджетных моделях они ожидаемо встречается редко.

Впрочем, ранее подобные номерные знаки попадались и на более дешевых авто. Например, как уже писал OBOZREVATEL, в Ровенской области есть Таврия с номерами "7777", а в Киеве – Таврия пикап на номерах "0001".

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Тема
Автоновости Украины
Теги
автономера ЗАЗ Daewoo Lanos авто
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