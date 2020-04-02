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2 апреля • обновлено в 11:17
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Найден уникальный УАЗ-452, на базе которого создали библиотеку

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Старый УАЗ-452, многим больше известный как УАЗ Буханка, в далеком 1986 году получил удивительную модификацию. Финская компания Kiitokori Oy создала на базе минивэна мобильную библиотеку.

Удивительно, но в те времена кому-то такое решение действительно казалось необходимым. Тем не менее, Kiitokori Oy до сих пор занимается разработкой подобных "автомобилей". А также передвижных детских садов и прочих специальных транспортных средств.

УАЗ 452 от Kiitokori Oy совсем не напоминал стандартную модель

УАЗ 452 от Kiitokori Oy совсем не напоминал стандартную модель

carakoom.com

Возвращаясь к уникальному УАЗу, автомобиль получил совершенно другой кузов. Округлые панели, вдохновленные дизайном Volkswagen T1, заменили плоскими элементами простого дизайна. Изменилось расположение передних фар, а ветровое стекло стало больше.

Kiitokori Oy разработала еще несколько мобильных библиотек

Kiitokori Oy разработала еще несколько мобильных библиотек

kiitokori.fi

Для увеличения пространства салона крышу приподняли. Подозреваем, интерьер автомобиля также полностью заменили. Однако фото салона УАЗ 452 в таком особенном исполнении нет. Скорее всего, ТС подготовили в единственном экземпляре.

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Так выглядит внутри более современный проект передвижной библиотеки

Так выглядит внутри более современный проект передвижной библиотеки

kiitokori.fi

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о необычном УАЗе, в который установили двигатель от самолета.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
УАЗ ретро авто
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