Найден уникальный УАЗ-452, на базе которого создали библиотеку

Старый УАЗ-452, многим больше известный как УАЗ Буханка, в далеком 1986 году получил удивительную модификацию. Финская компания Kiitokori Oy создала на базе минивэна мобильную библиотеку.

Удивительно, но в те времена кому-то такое решение действительно казалось необходимым. Тем не менее, Kiitokori Oy до сих пор занимается разработкой подобных "автомобилей". А также передвижных детских садов и прочих специальных транспортных средств.

УАЗ 452 от Kiitokori Oy совсем не напоминал стандартную модель carakoom.com

Возвращаясь к уникальному УАЗу, автомобиль получил совершенно другой кузов. Округлые панели, вдохновленные дизайном Volkswagen T1, заменили плоскими элементами простого дизайна. Изменилось расположение передних фар, а ветровое стекло стало больше.

Kiitokori Oy разработала еще несколько мобильных библиотек kiitokori.fi

Для увеличения пространства салона крышу приподняли. Подозреваем, интерьер автомобиля также полностью заменили. Однако фото салона УАЗ 452 в таком особенном исполнении нет. Скорее всего, ТС подготовили в единственном экземпляре.

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Так выглядит внутри более современный проект передвижной библиотеки kiitokori.fi

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о необычном УАЗе, в который установили двигатель от самолета.

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