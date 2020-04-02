Найден уникальный УАЗ-452, на базе которого создали библиотеку

Старый УАЗ-452, многим больше известный как УАЗ Буханка, в далеком 1986 году получил удивительную модификацию. Финская компания Kiitokori Oy создала на базе минивэна мобильную библиотеку.
Удивительно, но в те времена кому-то такое решение действительно казалось необходимым. Тем не менее, Kiitokori Oy до сих пор занимается разработкой подобных "автомобилей". А также передвижных детских садов и прочих специальных транспортных средств.
УАЗ 452 от Kiitokori Oy совсем не напоминал стандартную модель
carakoom.com
Возвращаясь к уникальному УАЗу, автомобиль получил совершенно другой кузов. Округлые панели, вдохновленные дизайном Volkswagen T1, заменили плоскими элементами простого дизайна. Изменилось расположение передних фар, а ветровое стекло стало больше.
Kiitokori Oy разработала еще несколько мобильных библиотек
kiitokori.fi
Для увеличения пространства салона крышу приподняли. Подозреваем, интерьер автомобиля также полностью заменили. Однако фото салона УАЗ 452 в таком особенном исполнении нет. Скорее всего, ТС подготовили в единственном экземпляре.
ЧИТАЙТЕ: Новый УАЗ собирают по кускам: в сети показали странные детали
Так выглядит внутри более современный проект передвижной библиотеки
kiitokori.fi
Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о необычном УАЗе, в который установили двигатель от самолета.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.