На украинских дорогах заметили самый крутой кроссовер Skoda

В Киеве сфотографировали эксклюзивный автомобиль Skoda – заряженный Kodiaq RS. Эта модель считается самым крутым кроссовером чешской марки.

Соответствующие снимки опубликовал Instagram-аккаунт t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Skoda Kodiaq RS, замеченный в Украине. Фото: Instagram, t.o.p.c.a.r.s_u.a

Интересно, что сам Skoda Kodiaq официально продается в Украине, а вот его версия с шильдиком RS не завозится. Что же касается конкретно этого авто, то, судя по номерам, в Украину он прибыл из Швейцарии (возможно, привезли под растаможку, хотя не исключено, что машина принадлежит гражданину этой страны).

Skoda Kodiaq RS, замеченный в Украине. Фото: Instagram, t.o.p.c.a.r.s_u.a

Skoda Kodiaq RS является самым мощным и самым быстрым SUV компании из Млада-Болеслава. Он оснащен 240-сильным турбодизелем объемом 2.0, с которым отметку в 100 км/ч преодолевает за 7 сек и развивает максимальную скоростью 220 км/ч.

Внешне автомобиль отличается наличием аэродинамического обвеса, 20-дюймовым литым дискам и увеличенным передним воздухозаборником. Внутри – спортивные сиденья и руль.

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