Для любителей экстремального отдыха вдали от цивилизации компания Jeep построила необычную версию Gladiator Farout. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Первоначально Jeep Gladiator Farout должны были показать на ежегодном слете поклонников марки Moab Easter Jeep Safari в апреле, но из-за коронавируса презентация новинки состоялась только сейчас.

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Концепт создан на базе нового пикапа Gladiator и получил 3-литровый дизельный двигатель EcoDiesel V6, который появится на серийных пикапах марки в третьем квартале нынешнего года. Он развивает мощность 260 л.с., а крутящий момент достигает 600 Нм.

Основой для концепта послужил пикап Jeep Gladiator. Фото: media.fcanorthamerica.com

Для путешествий пикап снабдили палаткой, которая смонтирована на крыше. Она имеет размеры 4,9 х 2,3 метра и раскладывается за считанные секунды. В походном состоянии она прячется в специальный бокс, а на стоянке превращается в спальное место для четырех путешественников.

Салон Farout отделан деревом, оснащен амбиентной подсветкой. К услугам туристов – холодильник, плита, несколько багажных полок, встроенные сиденья и стол. Кабина отделана темно-синей кожей с контрастной оранжевой строчкой и клетчатыми вставками.

На природу с комфортом: Jeep представил туристический Gladiator Farout. Фото: media.fcanorthamerica.com

На Gladiator Farout установлены: модифицированный бампер Gladiator Rubicon с лебедкой Warn, внедорожная подвеска Jeep Performance Parts с увеличенным на 51 мм клиренсом, специальные амортизаторы FOX, 17-дюймовые колеса c 37-дюймовыми шинами для бездорожья, боковые защитные пороги с перфорированными ступеньками, а также дополнительный багажник на крыше. Кузов окрашен в новый цвет Earl, а в темное время на помощь придут дополнительные фары IPF.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep подготовила версию Wrangler с мощным V8.

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