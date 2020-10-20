На трассе в Киеве заметили в движении авто с невероятными повреждениями

На одной из оживленных дорог Киева засняли автомобиль, который обратил на себя внимание степенью и характером повреждений. Как можно увидеть на фото, у этой машины практически нет задней части.

Снимок аварийного авто опубликовал Instagram-аккаунт topgir.com.ua (судя по всему, снимок был сделан на Окружной дороге). В кадре присутствует Hyundai Sonata, которая, несмотря на серьезный урон после ДТП, движется своим ходом. Очевидно, что передвигаться на данном автомобиле небезопасно, однако водитель, скорее всего, посчитал иначе.

Судя по состоянию кузова, у машины нарушена геометрия кузова, а положение колеса говорит о том, что также присутствуют повреждения подвески. Кроме того, у "Сонаты" полностью отсутствует задний фонарь – а согласно ПДД Украины, эксплуатация транспортных средств, у которых не работают внешние световые приборы и световозвращатели, строго запрещена.

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