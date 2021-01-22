МВД планирует установить 600 камер автофиксации по всей стране

Министерство внутренних дел Украины намерены установить по всей стране 600 камер автофотовидеофиксации в ближайшие несколько лет.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире программы "Право на право" на телеканале "Дом".

Ежегодно в Украине фиксируют до 150 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают 3,5 тыс. украинцев. По информации МВД Украины, 30% ДТП происходят из-за превышения скорости. Еще примерно 20% ДТП на украинских автодорогах — из-за нарушения правил маневрирования. Еще 10% — из-за водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Этот "кровавый урожай" собирает нарушение скоростного режима. То есть там, где нужно ехать 50 км/ч плюс разрешённые 20, человек едет 180 км/ч, поскольку считает, что у него хороший автомобиль, и он искусный водитель в свои 19 лет", – отметил представитель МВД.

Украинские правоохранители в качестве примера используют опыт Польши, где на дорогах установлено более 400 видеокамер, благодаря чему количество ДТП уменьшилось на треть.

"Мы установили 55 камер в Киеве и Киевской области. В перспективе — установка по всей стране 600 камер в течение 3-4 лет", – заявил советник министра внутренних дел.

Варченко напомнил, что безопасность на дорогах – это приоритет №1 согласно Стратегии безопасности движения, которую правительство утвердило в конце прошлого года. Ее цель – снизить смертность в результате ДТП по меньшей мере на 30% до 2024 года.

Ранее сообщалось, что в течение 2020 года в Украине произошло 3327 ДТП с участием детей. В результате аварий погибли 156 детей в возрасте до 18 лет, а 3 681 получили травмы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "евроблях", кроме того, в Украине заработают "фантомные патрули", которые будут контролировать скорость на дорогах.