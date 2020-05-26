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26 мая • обновлено в 17:19
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Музыкант вдребезги разбил свою Ferrari за $300 000

1.1т
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В центре Лондона разбили один из самых дорогих и эксклюзивных суперкаров. Ferrari 488 GTB совершил столкновение с автобусом и превратился в груду металла.

Как сообщают британские СМИ, в частности, издание Sky News, автомобиль "затоталил" его же владелец, местный рэпер Swarmz.

Разбитый Ferrari 488 GTB

Разбитый Ferrari 488 GTB

carscoops.com

При столкновении эксклюзивный Феррари получил серьезные повреждения передней части, кроме того, у него сработали подушки безопасности. Судя по фото и видео, восстановление итальянской машины невозможно, хотя мотор – 3,9-литровый битурбо V8 – остался целым (у суперкара заднемоторная компоновка).

Среди людей, к счастью, никто не пострадал.

Отметим, Ferrari 488 GTB появился на рынке в 2016 году, цена автомобиля составляла от 250 000 фунтов стерлингов (примерно 308 тыс. долларов). В 2019 году его место заняла модель F8 Tributo.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что новую BMW M5 2020 разбили сразу после покупки.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Ferrari ДТП видео
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