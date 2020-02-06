Мусоровоз спас автомобиль полиции Днепра: опубликовано забавное видео

В сети опубликовали видео, в котором можно увидеть, как мусоровоз тянет за собой полицейский ZAZ.

Как выяснил OBOZREVATEL, необычное действо засняли в Днепре. Судя по всему, патрульная машина попала в нештатную ситуацию из-за сложных погодных условий (на Днепропетровщине выпало обильное количество снега), и на помощь ей пришёл автомобиль коммунальных служб.

Что интересно, патрульное авто двигалось на буксире с включенными проблесковыми маячками.

Скриншот видео

Скриншот видео

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Киевом произошло необычное ДТП: на перекрёстке не смогли разминуться Запорожец и новый Lexus.

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