Момент провала Renault Sandero под асфальт попал на видео

Видеорегистратор автомобилиста зафиксировал момент, как легковая машина, которая двигалась на встречу, стала жертвой некачественной дороги. ЧП произошло в российском Калининграде.

На видео можно увидеть, как Renult Sandero в один момент просто проваливается под асфальт. Сначала он уходит в землю "носом", после чего кренится на бок и застревает в образовавшейся "воронке" всей правой частью. А позднее машина и вовсе "доламала" дорожное покрытие и стала на бок. К тому моменту водителю удалось уже выбраться.

Навскидку яма оказалась приличной – в длину она достигла метра в три, а в глубину – ориентировочно полметра.

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