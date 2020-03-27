Многомиллионную коллекцию засветили на видео

В условиях карантина посетить тот или иной музей стало невозможно, но никто не мешает совершить увлекательную экскурсию он-лайн.

В Майами "рассекретили" частный музей, в котором собрана коллекция уникальных суперкаров разных брендов. Но так как посетить его пока не представляется возможным, владелец музея решил устроить он-лайн экскурсию и рассказать о своих дорогостоящих раритетах.

В Майами "рассекретили" уникальную коллекцию суперкаров carscoops.com

Например, в коллекции есть Apollo IE – один из всего 10 экземпляров, которые планируется выпустить. Пока это первое купе, доставленное покупателю. Также здесь можно увидеть трио крутых Porsche – 959, Carrera GT и 918 Spyder, причем все они "одеты" в ливрею Gulf Racing. Есть в коллекции адаптированный для использования на дорогах общего пользования Maserati MC12, подготовленный компанией Edo Competition.

Также можно лицезреть Lamborghini Aventador SV, очень редкий Ford GTX1, Saleen S7 Twin Turbo, Dodge Viper ACR, Ferrari Enzo, LaFerrari и Mercedes-Benz SLS AMG Black Series. Несколько машин прибыли в Майами из британского Уокинга – эксклюзивные McLaren P1, McLaren Senna и один из 75 экземпляров McLaren Senna GTR.

В общем, нет смысла перечислять все машины, которые собраны в этой коллекции, лучше посмотреть видео…

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