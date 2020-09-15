Mercedes E-Class 2010 с пробегом 1 млн км удивил состоянием нового авто

В Германии выставили на продажу необычный б/у Mercedes. Это седан E-Class 2010 года, который к настоящему моменту проехал 945 900 км. При этом автомобиль отлично сохранился.

Соответствующее объявление было размещено на сайте mobile.de.

Данная "ешка" не была в такси – ее владелец просто каждый день ездил по немецким шоссе, преодолевая сотни километров. Исходя из возраста авто и пробега, в среднем оно проезжало почти 100 000 км каждый год.

Несмотря на это, седан сохранил свой невероятно свежий вид как снаружи, так и в салоне. Удивительно, но передняя панель без следов износа, а обивка сидений выглядит так, будто автомобиль проехал максимум около 200 тысяч километров.

По словам владельца, этот E-Class регулярно обслуживался и никогда не попадал в ДТП.

Оснащен E-Class 2010 1,8-литровым бензиновым двигателем E 200 CGI мощностью 184 л.с., который состыкован с автоматической коробкой передач 7G-TRONIC. В объявлении отмечается, что агрегаты работают отлично.

Цена у автомобиля немаленькая – хозяин просит за него 15 500 евро. Впрочем, не исключено, что машиной заинтересуется перекупщик, который "выбьет" ее со значительным торгом, а затем выгодно перепродаст, но уже с пробегом 150 000 км. Ведь очевидно, что данный экземпляр является отличным вариантом для скручивания одометра.

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