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24 января • обновлено в 17:12
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Менее $10 000: самый дешевый кроссовер Kia показали впервые

1.6т
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Самый маленький кроссовер Kia, который полностью рассекретят в начале февраля, впервые показали на официальных изображениях. Ближайший родственник новой модели – кроссовер Hyundai Venue.

Компания на данный момент показала два эскиза. На них новая модель Киа изображена в подробностях, позволяющих детально изучить дизайн. Как выяснил OBOZREVATEL, новая машина скорее всего получит имя Kia Sonet.

Так выглядит компактный кроссовер с предполагаемым названием Kia Sonet

Так выглядит компактный кроссовер с предполагаемым названием Kia Sonet

kia.com

Это в полной мере соответствует стратегии именования моделей корейского бренда, где почти все кроссоверы начинаются на S: Kia Stonic, новый Kia Seltos, Kia Sportage и более крупный SUV Kia Sorento. Исключениями являются гибридный (или полностью электрический) Kia Niro и полноразмерный Kia Telluride, который открывает для компании новый сегмент.

Новый кроссовер Киа получил необычную внешность

Новый кроссовер Киа получил необычную внешность

kia.com

Компактный кроссовер выглядит довольно брутально и демонстрирует новый для компании стиль. Конечно, фирменная передняя решетка характерной формы позволит быстро идентифицировать новинку как Kia. Но в остальном внешность получилась уникальной, это поможет отличить бюджетный кроссовер Киа от других моделей компании.

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Передний бампер получил крупные воздухозаборники и декоративные хромированные элементы, фары демонстрируют смелые штрихи дневных ходовых огней, а задние фонари по последней моде объединены светодиодной полосой.

Новинка окажется компактнее Kia Sportage – одного из самых популярных кроссоверов бренда

Новинка окажется компактнее Kia Sportage – одного из самых популярных кроссоверов бренда

kia.com

Ключевым элементом стилистики Kia Sonet можно назвать заднюю стойку оригинальной формы, которая создает необычный характер остекления. В общем, в сегменте недорогих компактных SUV корейский бренд намерен удивить своим дизайном.

В качестве основы использован кроссовер Hyundai Venue

В качестве основы использован кроссовер Hyundai Venue

hyundai.com

Длина Hyundai Venue составляет менее 4000 мм

Длина Hyundai Venue составляет менее 4000 мм

hyundai.com

Ожидается, что кроме платформы от Hyundai Venue, новый автомобиль разделит со своим родственником и набор силовых установок. Это коснется бензиновых 1.2 (атмосферный, 83 л.с.) и 1.0 (турбо, 120 л.с.). Также в линейке ожидается дизель объемом 1,5 л (115 л.с.).

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Новый Киа Сонет в длину получится меньше 4 м при колесной базе в 2500 мм. В производство автомобиль поступит в этом году. На рынок новая модель, базовую стоимость которой прогнозируют на уровне $9,5 тыс. долларов, отправится в конце 2020-го или в начале 2021 года.

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Автор
Стас Сидилев
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