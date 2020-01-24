Менее $10 000: самый дешевый кроссовер Kia показали впервые

Самый маленький кроссовер Kia, который полностью рассекретят в начале февраля, впервые показали на официальных изображениях. Ближайший родственник новой модели – кроссовер Hyundai Venue.

Компания на данный момент показала два эскиза. На них новая модель Киа изображена в подробностях, позволяющих детально изучить дизайн. Как выяснил OBOZREVATEL, новая машина скорее всего получит имя Kia Sonet.

Так выглядит компактный кроссовер с предполагаемым названием Kia Sonet kia.com

Это в полной мере соответствует стратегии именования моделей корейского бренда, где почти все кроссоверы начинаются на S: Kia Stonic, новый Kia Seltos, Kia Sportage и более крупный SUV Kia Sorento. Исключениями являются гибридный (или полностью электрический) Kia Niro и полноразмерный Kia Telluride, который открывает для компании новый сегмент.

Новый кроссовер Киа получил необычную внешность kia.com

Компактный кроссовер выглядит довольно брутально и демонстрирует новый для компании стиль. Конечно, фирменная передняя решетка характерной формы позволит быстро идентифицировать новинку как Kia. Но в остальном внешность получилась уникальной, это поможет отличить бюджетный кроссовер Киа от других моделей компании.

Передний бампер получил крупные воздухозаборники и декоративные хромированные элементы, фары демонстрируют смелые штрихи дневных ходовых огней, а задние фонари по последней моде объединены светодиодной полосой.

Новинка окажется компактнее Kia Sportage – одного из самых популярных кроссоверов бренда kia.com

Ключевым элементом стилистики Kia Sonet можно назвать заднюю стойку оригинальной формы, которая создает необычный характер остекления. В общем, в сегменте недорогих компактных SUV корейский бренд намерен удивить своим дизайном.

В качестве основы использован кроссовер Hyundai Venue hyundai.com

Длина Hyundai Venue составляет менее 4000 мм hyundai.com

Ожидается, что кроме платформы от Hyundai Venue, новый автомобиль разделит со своим родственником и набор силовых установок. Это коснется бензиновых 1.2 (атмосферный, 83 л.с.) и 1.0 (турбо, 120 л.с.). Также в линейке ожидается дизель объемом 1,5 л (115 л.с.).

Новости Кроссоверы Kia и Hyundai получат электромоторы

Новый Киа Сонет в длину получится меньше 4 м при колесной базе в 2500 мм. В производство автомобиль поступит в этом году. На рынок новая модель, базовую стоимость которой прогнозируют на уровне $9,5 тыс. долларов, отправится в конце 2020-го или в начале 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

Kia Seltos выбрали официальным автомобилем престижнейшего спортивного состязания.

Hyundai официально представила свой премиальный кроссовер под брендом Genesis.

Водородный электромобиль Hyundai удивил своими возможностями и запасом хода.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!