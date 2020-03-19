Мечта байкера: пикап Mercedes переделали и добавили дом на колесах

Оригинальный проект представила тюнинговая компания Carlex Design: пикап Mercedes-Benz X-Class превратили в идеальный транспорт для фанов велоспорта.

Как стало известно OBOZREVATEL, тюнинговая компания Carlex Design, а точнее ее отделение Pickup Design, занимающееся пикапами, подготовила оригинальный проект на базе пикапа Mercedes-Benz X-Class.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

Кроме того, для большего комфорта к машине добавили не менее оригинальный трейлер, чтобы после долгих тренировок спортсмены могли с комфортном отдохнуть и набраться сил. Проект получил название Exy Viale Bike Tour Set.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

Как пикап, так и трейлер получили яркую цветовую схему из черного, красного и белого цветов. Пикап богато декорирован деталями из карбона. В частности, из него изготовлены расширители арок, капот, передняя панель, дверь багажного отделения и бампера. Дополняют картину 22-дюймовые легкосплавные диски с оригинальным рисунком и широкими декоративными накладками с названием дизайн-ателье.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

В кузове установлен подвижный каркас для крепления и безопасной перевозки трех велосипедов. Устройство имеет электрический привод, что существенно облегчает процесс погрузки-разгрузки. Причем, с учетом того, что велосипеды располагаются на каркасе над грузовой платформой, в кузове можно перевозить дополнительный груз.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

В салоне трейлера достаточно места для отдыха и сна четырех человек, есть душевая кабинка, санузел и кухня со всем необходимым оборудованием.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

Польские мастера тюнинга известны своими экстравагантными, а порой, даже эпатажными проектами. Об одном из них – "Гелендвагене" в стиле стим-панк – мы уже рассказывали.

Carlex Design Exy Viale Bike Tour Set carlexdesign.com

Напомним, что компания Mercedes-Benz планирует прекратить выпуск пикапов X-Class в мае нынешнего года. Производство модели на базе Nissan Navara было организовано на заводе в испанской Барселоне в рамках сотрудничества с компанией Nissan. Однако, X-Class не нашел достаточного отклика у покупателей.

Производство Mercedes-Benz X-Class будет прекращено в мае нынешнего года mercedes-benz.com

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