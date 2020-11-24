McLaren дал имя гибридному суперкару и показал первые тизеры

Британский McLaren назвал свое новое детище Artura, а также подтвердил, что новинку представят в первой половине будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Artura получит в свое распоряжение компактный бензиновый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями, а также вспомогательный электромотор. По словам создателей, гибридный силовой агрегат будет обладать параметрами мощности и момента, не уступающим более крупным V8.

Artura сможет перемещаться в пространстве исключительно на электротяге и хотя производитель пока не раскрывает всех подробностей о запасе хода, по словам представителей компании "его будет достаточно для дневных поездок по городу".

"Каждый элемент Artura создан "с чистого листа", начиная с архитектуры платформы, дизайна кузова и интерьера, водительского интерфейса и заканчивая высокоэффективным гибридным силовым агрегатом. Все это было создано с учетом многолетних разработок и технологий McLaren в области создания супер легких гоночных и дорожных автомобилей. И теперь мы будем использовать весь наш опыт для электрификации суперкаров", – комментирует Майк Флевитт, руководитель McLaren.

Artura также станет первым автомобилем, который получит новую платформу, разработанную для электрифицированных моделей и спроектированную в "Центре композитных технологий" компании в Великобритании, который был открыт в 2018 году.

Официальные технические характеристики станут известны позже. По предварительным данным суммарная мощность гибридного силового агрегата будет порядка 600 л.с., а запаса хода на электротяге хватит, чтобы преодолеть 32 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания McLaren уже проходит дорожные испытания.