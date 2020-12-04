Mazda обновила кроссоверы CX-5 и CX-8

Компания Mazda обновила популярные модели Mazda CX-5 и CX-8. Первоначально новинки будут доступны для внутреннего рынка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Mazda, которая в этому году празднует свой 100-летний юбилей, регулярно проводит модернизацию своих моделей. Очередному обновлению подверглись кроссоверы CX-5 и CX-8.

Так, в частности, Mazda CX-5 и СХ-8 пополнились версиями Black Tone Edition. Новинки получили черные легкосплавные диски и другие внешние элементы черного цвета. В салоне появилась новая информационно-развлекательная система Mazda Connect с широкоформатным экраном. Помимо более крупного экрана она получила расширенный набор функций, включая коммуникацию со смартфонами.

Турбодизель Skyactiv-D объемом 2,2 л стал мощнее на 10 "лошадок" и теперь развивает 200 л.с., а крутящий момент вырос с 445 до 450 Нм. Кроме того, изменены настройки 6-ступенчатого "автомата", который стал быстрее реагировать на "кик-даун".

Кроссовер Mazda CX-8, представляющий собой удлиненную до 4,9 м модификацию модели CX-5, получил аналогичные изменения. Кроме того, топовая 6-местная версия Exclusive Mode теперь отличается облицовкой радиатора с иным рисунком, хромированными накладками на переднем бампере и порогах, а также 19-дюймовыми дисками нового дизайна.

В списке опций – индивидуальные кресла второго ряда с электроприводом и консолью между ними, а также система бесключевого открывания двери багажника. Также для модели подготовили новые цвета и материалы отделки салона.

Обновленные кроссоверы уже поступили к японским дилерам бренда.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda показала перспективные моторы нового поколения, а также пополнила семейство кроссоверов CX-30 версией с мощным турбомотором.