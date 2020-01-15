Маленькая маршрутка: Suzuki готовит бюджетный кроссовер на 7 мест

Фотошпионы поймали новый кроссовер Suzuki прямо на улице без какого-либо камуфляжа. Известно, что автомобиль будет вместительный и недорогой, а его имя – Suzuki XL7.

Раньше так назывался большой кроссовер, который производили до 2009 года. Новинка же будет более компактным и, что важно, доступным автомобилем. Но главную особенность предшественника новый бюджетный кроссовер сохранит – вместительный семиместный салон.

Новый кроссовер Suzuki XL7 возродил старое имя news.olx.co.id

Длина составляет 4445 мм при колесной базе в 2740 мм, а клиренс равен 180 мм. Благодаря объемному кузову и относительно небольшим колесам своими пропорциями новый кроссовер Сузуки напоминает минивэн, благодаря чему и удалось добиться просторного салона.

Высокий кузов Suzuki XL7 кажется очень практичным news.olx.co.id

Дизайн можно рассмотреть в подробностях. Агрессивный внедорожный стиль создается за счет массивных элементов из неокрашенного пластика, крупных рейлингов на крыше, передних фар и задних фонарей необычной формы.

Так Сузуки XL7 выглядел в период 2006-2009 годов globalsuzuki.com

Фактически, новый Suzuki XL7 является копией уже представленного в Индии кроссовера Suzuki XL6. С той лишь разницей, что первый, как можно догадаться из названия, предлагает только шесть посадочных мест. XL7 сфотографировали на дорогах Индонезии – именно там в первую очередь появится новинка. Стоит ли ждать в Европе – пока неизвестно.

Suzuki XL6 для Индии выглядит идентичным новому кроссоверу globalsuzuki.com

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Индийский аналог в базовой комплектации стоит около 13,5 тыс. долларов. На эту цифру наверняка можно ориентироваться и в случае с новинкой. Под капотом – атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 л на 105 л.с. и 138 Нм крутящего момента. На выбор будут доступны 5МКПП и 4АКПП. Главный соперник – кроссовер Mitsubishi Xpander Cross.

Новый Suzuki XL7 будет соперничать с Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Как сообщал OBOZREVATEL, маленький внедорожник Suzuki Jimny подготовили к тяжелым условиям.

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