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7 апреля • обновлено в 17:01
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Лимузину Путина срезали крышу и показали на фото

2.1т
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Недавно мы сообщали о внедорожнике Aurus Komendant, который неизвестно когда присоединится к Aurus Senat S600. Теперь в сети показали кабриолет на базе большого седана.

Как и прежде, российские автомобили Aurus, которые собраны из зарубежных компонентов, напоминают модели Rolls-Royce. Именно этот бренд был выбран в качестве ориентира, при чем была поставлена задача скопировать автомобиль.

Кабриолет Аурус показали на фото

Кабриолет Аурус показали на фото

sopun.ru

На этот раз, при работе над кабриолетом, в поле зрения оказался роскошный Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Новый Аурус напоминает эту машину, но выглядит намного хуже – тяжеловесно и непропорционально. Даже китайские компании уже научились придумывать для своих премиальных автомобилей уникальный дизайн.

Aurus остался без крыши

Aurus остался без крыши

sopun.ru

Rolls-Royce так понравился дизайнерам, что его решили скопировать

Rolls-Royce так понравился дизайнерам, что его решили скопировать

rolls-roycemotorcars.com

Интересно, что эта модель не сертифицирована для эксплуатации на дорогах общего пользования. Однако производитель создал уже пять экземпляров. Для каждого из них приходится заново получать соответствующие разрешения, словно это пять разных моделей.

Фирменные "косоглазые" приборы Аурус

Фирменные "косоглазые" приборы Аурус

sopun.ru

В любом случае, не похоже, что производитель способен наладить серийное производство такого автомобиля. Ведь из-за мелкосерийной сборки автомобиль получается даже дороже исходного Роллс-Ройс. Тем не менее, конкретный экземпляр темно-синего цвета купил министр федерального правительства России.

Салон Aurus скопировали с другого автомобиля...

Салон Aurus скопировали с другого автомобиля...

sopun.ru

...дизайнеры вдохновлялись Genesis – дорогими моделями Hyundai

...дизайнеры вдохновлялись Genesis – дорогими моделями Hyundai

hyundai.com

OBOZREVATEL уже рассказывал о российской компании, которая украла лицо Путина и дизайн Tesla Cybertruck для своей продукции.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Rolls-Royce новые авто Aurus авто
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Sam Vik
Sam Vik
Копия роллс-ройса получилась дороже оригинала. Ну не дб.. ?
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1
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Что не лепят все равно выходит жигуль или волга. Не уже ли без того, что бы чужое сдирать на свое ума не хвататет! Как были совком, так им и остались. Совок 21 века.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Это вам не гoвноланосы собирать!)))
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