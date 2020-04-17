Lexus готовит стильный флагманский кроссовер

В модельной гамме Lexus появится роскошный флгаманский кроссовер LQ, который получит платформу седана LS.
Прообраз нового флагмана Lexus – концепт LF-1 Limitless Concept, дебютировавший в 2018 году
lexus.com
Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает американское издание Car&Driver. Предполагается, что новинка получит обозначение LQ, а как этот автомобиль будет выглядеть, можно представить, изучив внимательно концептуальный кроссовер LF-1 Limitless Concept. Кроме того, автомобиль позаимствует отдельные элементы дизайна от стильного и элегантного купе LC Coupe.
Lexus LF-1 Limitless Concept
lexus.com
В качестве основы для новинки будет использована платформа полноразмерного седана LS. Ожидается, что LQ получит в свое распоряжение 3,5-литровый мотор V6 с двумя турбинами от LS 500, а также гибридный силовой агрегат с 3,5-литровым V6 и двумя электромоторами от LS 500h.
Lexus LF-1 Limitless Concept
lexus.com
Первый будет иметь в своем арсенале 421 л.с., а второй – 359 л.с. Кроме того, высока вероятность, что покупателям будет предложена спортивная модификация F Performance с битурбированным V8 мощностью свыше 600 л.с.
Lexus уже запатентовал имя LQ 2 года назад в американском патентном ведомстве, вскоре после презентации концептуального LF-1 Limitless Concept на автошоу в Детройте в 2018 году.
Lexus LF-1 Limitless Concept
lexus.com
"Это наше видение флагманской модели нового типа, которая объединяет возможности кроссовера с техническими характеристиками и высоким уровнем комфорта современных топ-седанов", – рассказал на презентации концепта Кевин Хантер, президент калифорнийской дизайн студии CALTY Design Research.
Lexus LF-1 Limitless Concept
lexus.com
Основными конкурентами для новинки станут Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Range Rover, а на американском рынке к ним добавятся Lincoln Navigator и Cadillac Escalade. Появление люксового кроссовера запланировано на будущий году. Цены ожидаются на уровне $80-100 тысяч.
Lexus LF-1 Limitless Concept
lexus.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus предлагает на карантине проявить художественные таланты.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.