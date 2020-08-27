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Легендарный автомобиль Джеймса Бонда украли средь бела дня

Стас Сидилев
Стас Сидилев
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Полиция ищет Aston Martin DB5 1965 года

Полиция ищет Aston Martin DB5 1965 года.

Редчайший Aston Martin DB5 1965 года выпуска украли в центре Лондона средь бела дня. Такой же автомобиль в 1964 году появился в фильме про агента 007 Джеймса Бонда "Голдфингер".

Владелец оставил свой классический автомобиль в элитном районе Лондона, где машину украли. По некоторым данным, в мире существует только 123 экземпляра этой модели.

Конкретный автомобиль оценивают в $1 300 000. Злоумышленники наверняка знали о высокой ценности транспортного средства. Полиция уже работает над поисками британского спорткара, предлагая каждому, кто обладает хоть какой-то информацией, по 1000 фунтов стерлингов (около $1300).

Aston Martin DB5 оценивают в $1 300 000.

Aston Martin DB5 оценивают в $1 300 000. Фото: carscoops.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о спортивном Porsche, который недавно угнали в Киеве с помощью эвакуатора.

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