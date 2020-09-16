Легендарную BMW 90-х продали почти за $150 000

В США продали подержанную BMW1990-х годов за 147 000 долларов. Столь высокая цена за подержанное авто объясняется тем, что это коллекционная модель – редкое купе E31, оно же – 850CSi.

Как пишет CarBuzz, данный автомобиль – 1995 года выпуска, а его пробег составляет 50 000 километров.

Это один из 225 экземпляров, которые были импортированы в Соединенные Штаты, и в нем есть все оборудование, которое было пиком в середине 1990-х годов: круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и даже телефон.

Кузов окрашен в серебристый цвет Arctic metallic silver, обута машина в 17-дюймовые колеса. Внешне автомобиль сохранился идеально, тоже самое можно сказать и про салон.

Под капотом находится 5,6-литровый двигатель V12, развивающий 372 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач Getrag и дифференциал повышенного трения.

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