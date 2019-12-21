Lada против Chevrolet: насколько АвтоВАЗ отстал от мировых производителей

На АвтоВАЗе ведутся активные работы по организации серийного производства обновленной Lada 4x4.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ похвастал обновленной Lada 4x4. Мы решили проследить эволюцию "самого дешевого полноприводного внедорожника", а для сравнения взяли популярную в США модель Chevrolet Blazer.
Новый дизайн интерьера Lada 4x4, более известной в народе под именем "Нива", вызвал огромный интерес пользователей. Многие российские СМИ наперебой восхваляют очередной "прорыв" АвтоВАЗа, восхищаясь появлением в списке опций подушки безопасности. Правда, почему-то речь идет о боковой подушке, а не о фронтальной. Но, это "цветочки" по сравнению с проблемами с качеством новинки...
Особенно умиляют разговоры об обновленном дизайне. Серьезно!? Давайте посмотрим на эволюцию двух внедорожников – Chevrolet Blazer и Lada 4x4 с 1977 года до наших дней. Начнем с дизайна экстерьера, а для корректности сравнения посмотрим на машины одного года выпуска.
Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer
Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer
Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer
Как вы видите, с 1977 года "Нива" практически не изменилась, за исключением незначительных мелочей. В интерьере перемены более заметные, но и в этом смысле автомобиль "из-за поребрика" сохранил свою архаичность…
Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer
Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer
Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer
И тут приходит на ум знаменитая басня Крылова "Квартет" – "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Chevrolet готовит к производству электрический кроссовер.
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