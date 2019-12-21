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21 декабря • обновлено в 13:50
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Lada против Chevrolet: насколько АвтоВАЗ отстал от мировых производителей

1.3т
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На АвтоВАЗе ведутся активные работы по организации серийного производства обновленной Lada 4x4.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ похвастал обновленной Lada 4x4. Мы решили проследить эволюцию "самого дешевого полноприводного внедорожника", а для сравнения взяли популярную в США модель Chevrolet Blazer.

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Новая Лада Нива: рассекречен интерьер внедорожника

Новый дизайн интерьера Lada 4x4, более известной в народе под именем "Нива", вызвал огромный интерес пользователей. Многие российские СМИ наперебой восхваляют очередной "прорыв" АвтоВАЗа, восхищаясь появлением в списке опций подушки безопасности. Правда, почему-то речь идет о боковой подушке, а не о фронтальной. Но, это "цветочки" по сравнению с проблемами с качеством новинки...

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Плохое качество новой Лада Нива обернулось остановкой производства

Особенно умиляют разговоры об обновленном дизайне. Серьезно!? Давайте посмотрим на эволюцию двух внедорожников – Chevrolet Blazer и Lada 4x4 с 1977 года до наших дней. Начнем с дизайна экстерьера, а для корректности сравнения посмотрим на машины одного года выпуска.

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Как вы видите, с 1977 года "Нива" практически не изменилась, за исключением незначительных мелочей. В интерьере перемены более заметные, но и в этом смысле автомобиль "из-за поребрика" сохранил свою архаичность…

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

И тут приходит на ум знаменитая басня Крылова "Квартет" – "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Chevrolet готовит к производству электрический кроссовер.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Россия
Теги
Lada Chevrolet авто новости
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Пигин Макс
Пигин Макс
А как там ЗАЗ поживает? Почему скачущее стадо должны волновать "Нивы" и "Весты"?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Для сравнения надо устроить ралли по дорогам Украины и Росии. Победит прошедший большее расстояние без кап. ремонта.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Да, АвтоВАЗ - не Chevrolet, но он хоть есть. А ЗАЗа - нет. :)
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