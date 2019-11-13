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13 ноября • обновлено в 13:57
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Кроссовер Jaguar готовится к обновлению

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Компания Jaguar готовит обновленный компактный кроссовер E-Pace, дебют которого намечен на будущий год.

Об этом сообщает портал Motor1. В сентябре нынешнего года Jaguar представил эксклюзивную версию E-Pace Checkered Flag Edition 2020 модельного года, но не стоит буквально воспринимать это название. Компания вовсе не "финиширует" с компактным кроссовером, а совсем наоборот, намерена в скором времени показать обновленную версию модели E-Pace.

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

О том, что в этом направлении ведутся активные работы демонстрируют первые фото прототипов, которые проходят испытания на дорогах Великобритании.

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Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Подобно фейслифитинговому F-Pace, который уже мелькал на шпионских фото два месяца назад, его младший брат пока еще богато украшает камуфляжная окраска. Безусловно, речь пока не идет о радикальных изменениях дизайна, а вот фейслифтинг и легкие модификации вполне ожидаемы.

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Вероятно всего, Jaguar E-Pace получит новые бампера, облицовку радиатора и видоизмененные фары. Перемены коснутся и задней часть кузова, где появятся новые фонари, а также иной бампер с диффузором и парой хромированных труб.

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

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Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Jaguar E-Pace будет собираться на заводе Magna Steyr в Граце в Австрии, а также на заводе JLR в Чаншу в Китае. Появление обновленного компактного кроссовера ожидается во второй половине 2020 года.

Jaguar E-Pace

Jaguar E-Pace

motor1.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Ford начала серийное производство компактного кроссовера Puma.

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Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
кроссовер Jaguar внедорожник новости авто
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