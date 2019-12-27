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27 декабря • обновлено в 14:19
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Красавица за миллион: культовую модель Ford покажут на аукционе

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На американском аукционе Barrett-Jackson будет презентован эксклюзивный экземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года.

Как стало известно OBOZREVATEL, на престижном аукционе в американском Скотсдейле в конце января 2020 года все желающие смогут увидеть эффектную коллекцию автомобилей Ford Mustang Shelby. Изюминкой экспозиции станет первый серийный экземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года.

Крэйг Джексон в окружении своей аукционной команды и двух Mustang

Крэйг Джексон в окружении своей аукционной команды и двух Mustang

barrett-jackson.com

"Виртуальный" спорткар с VIN 001 был приобретен руководителем аукционного дома Barrett-Jackson Крэйгом Джексоном еще в январе 2019 года, но реальный автомобиль изготовили только в октябре.

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Крэйг Джексон и два его Ford Mustang – Shelby EXP500 1968 года и Shelby GT500 2020 года

Крэйг Джексон и два его Ford Mustang – Shelby EXP500 1968 года и Shelby GT500 2020 года

barrett-jackson.com

Первый серийный Ford Mustang Shelby GT500 нового поколения окрасили теми же оттенками зеленого – Lime Green и Candy Apple Green – что и знаменитый прототип Shelby EXP500 1968 года, еще одной гордости Крэйга Джексона. Обе модели украшают белые декоративные полосы с надписью EXP500. Кроме того, новинка получила зеленые корпуса зеркал, в то время как у всех остальных они будут черными.

Стоит отметить, что оригинальный прототип Shelby EXP500 1968 года – один из самых редких "Мустангов". За характерный цвет он получил имя Green Hornet ("Зеленый шершень") – в честь супергероя американских комиксов.

1968 Ford Mustang Shelby EXP500 Green Hornet из коллекции Крэйга Джексона

1968 Ford Mustang Shelby EXP500 Green Hornet из коллекции Крэйга Джексона

barrett-jackson.com

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"Оформляя свой заказ, я совершенно не предполагал, насколько экстраординарным получится автомобиль, но материалы BASF и специалисты по покраске компании Penske превзошли все мои ожидания", – комментирует Джексон. – Вся команда Ford старалась изо всех сил помочь моей мечте стать реальностью, и я очень им благодарен за это".

Ford Mustang Shelby GT500 стал самым мощным серийным "Мустангом" за всю историю существования модели

Ford Mustang Shelby GT500 стал самым мощным серийным "Мустангом" за всю историю существования модели

barrett-jackson.com

Ford Mustang Shelby GT500

Ford Mustang Shelby GT500

barrett-jackson.com

Ford Mustang Shelby GT500

Ford Mustang Shelby GT500

barrett-jackson.com

Ford Mustang Shelby GT500 получил уникальную окраску в честью прототипа Green Hornet 1968 года

Ford Mustang Shelby GT500 получил уникальную окраску в честью прототипа Green Hornet 1968 года

barrett-jackson.com

Увидеть эксклюзивные "Мустанги" можно будет на аукционе в Скотсдейле в конце января, где их представят вместе с другими редкими моделями Shelby из коллекции Крэйга Джексона, включая прототип EXP500 1967 года по имени Little Red, найденный в Техасе в 2018 году.

1967 Ford Mustang Shelby EXP500 Little Red считался утерянным, но был найден в 2018 году

1967 Ford Mustang Shelby EXP500 Little Red считался утерянным, но был найден в 2018 году

barrett-jackson.com

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Напомним, что Ford Mustang Shelby GT500 дебютировал в январе нынешнего года на Детройтском автошоу. Эта версия стала самой мощной серийной моделью семейства Mustang за всю историю его существования. Автомобиль получил в свое распоряжение новый 5,2-литровый V8 мощностью 771 л.с.

2020 Ford Mustang Shelby GT500

2020 Ford Mustang Shelby GT500

media.ford.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в семействе "Мустангов" появился электрический кроссовер.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Ford суперкар новости авто ретро
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