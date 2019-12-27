Красавица за миллион: культовую модель Ford покажут на аукционе

На американском аукционе Barrett-Jackson будет презентован эксклюзивный экземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года.
Как стало известно OBOZREVATEL, на престижном аукционе в американском Скотсдейле в конце января 2020 года все желающие смогут увидеть эффектную коллекцию автомобилей Ford Mustang Shelby. Изюминкой экспозиции станет первый серийный экземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года.
Крэйг Джексон в окружении своей аукционной команды и двух Mustang
barrett-jackson.com
"Виртуальный" спорткар с VIN 001 был приобретен руководителем аукционного дома Barrett-Jackson Крэйгом Джексоном еще в январе 2019 года, но реальный автомобиль изготовили только в октябре.
Крэйг Джексон и два его Ford Mustang – Shelby EXP500 1968 года и Shelby GT500 2020 года
barrett-jackson.com
Первый серийный Ford Mustang Shelby GT500 нового поколения окрасили теми же оттенками зеленого – Lime Green и Candy Apple Green – что и знаменитый прототип Shelby EXP500 1968 года, еще одной гордости Крэйга Джексона. Обе модели украшают белые декоративные полосы с надписью EXP500. Кроме того, новинка получила зеленые корпуса зеркал, в то время как у всех остальных они будут черными.
Стоит отметить, что оригинальный прототип Shelby EXP500 1968 года – один из самых редких "Мустангов". За характерный цвет он получил имя Green Hornet ("Зеленый шершень") – в честь супергероя американских комиксов.
1968 Ford Mustang Shelby EXP500 Green Hornet из коллекции Крэйга Джексона
barrett-jackson.com
"Оформляя свой заказ, я совершенно не предполагал, насколько экстраординарным получится автомобиль, но материалы BASF и специалисты по покраске компании Penske превзошли все мои ожидания", – комментирует Джексон. – Вся команда Ford старалась изо всех сил помочь моей мечте стать реальностью, и я очень им благодарен за это".
Ford Mustang Shelby GT500 стал самым мощным серийным "Мустангом" за всю историю существования модели
barrett-jackson.com
Ford Mustang Shelby GT500
barrett-jackson.com
Ford Mustang Shelby GT500
barrett-jackson.com
Ford Mustang Shelby GT500 получил уникальную окраску в честью прототипа Green Hornet 1968 года
barrett-jackson.com
Увидеть эксклюзивные "Мустанги" можно будет на аукционе в Скотсдейле в конце января, где их представят вместе с другими редкими моделями Shelby из коллекции Крэйга Джексона, включая прототип EXP500 1967 года по имени Little Red, найденный в Техасе в 2018 году.
1967 Ford Mustang Shelby EXP500 Little Red считался утерянным, но был найден в 2018 году
barrett-jackson.com
Напомним, что Ford Mustang Shelby GT500 дебютировал в январе нынешнего года на Детройтском автошоу. Эта версия стала самой мощной серийной моделью семейства Mustang за всю историю его существования. Автомобиль получил в свое распоряжение новый 5,2-литровый V8 мощностью 771 л.с.
2020 Ford Mustang Shelby GT500
media.ford.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, в семействе "Мустангов" появился электрический кроссовер.
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