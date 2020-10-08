Компания подарила всем своим сотрудникам по новому авто: их больше 4000

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Компания подарила всем своим сотрудникам по новому авто: их больше 4000

Китайская сталелитейная компания Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation наградила всех своих 4 116 сотрудников подарком в виде нового автомобиля. Таким образом фирма решила отблагодарить персонал за превышение плановых показателей прибыли несколько лет подряд.

Как сообщает AlKhaleej Today, последние пять лет компания стабильно увеличивала чистую прибыль, и руководство хотело сделать что-то особенное, чтобы поблагодарить сотрудников за проделанную работу. В итоге было решено подарить каждому из них машину. Церемония торжественного вручения ключей от автомобилей прошла 1 октября (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

Сталелитейная компания подарила своим 4116 сотрудникам по новому авто.

Распределение подарков между персоналом заняло у работодателя несколько недель. Всего Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation приобрела 4 116 автомобилей – 2 933 кроссоверов Ford Territory и 1 183 седанов Volkswagen Magotan.

Сталелитейная компания подарила своим 4116 сотрудникам по новому авто.
Сталелитейная компания подарила своим 4116 сотрудникам по новому авто.
Сталелитейная компания подарила своим 4116 сотрудникам по новому авто.

Покупка обошлась примерно в 74 млн долларов. Также фирма покроет расходы на регистрацию и пятилетнюю страховку каждого из авто.

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