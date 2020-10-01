Китайцы представили 'дешевую' альтернативу Rolls-Royce на батарейках

Китайский производитель роскошных авто Hongqi (Хунцы, что в переводе с китайского – "красное знамя") представил на Пекинском автосалоне модель E-HS9. Автомобиль представляет собой люксовый электрический внедорожник, выполненный в духе Rolls-Royce. Но стоит он при этом значительно дешевле породистых "британцев".

Фотографии автомобиля и полную информацию о нем опубликовало издание Motor1. Hongqi E-HS9 обращает на себя вниманием монументальным дизайном, который перекликается с одним из самых дорогих кроссоверов в мире Rolls-Royce Cullinan. Впрочем, почему так, немудрено – над внешним обликом "Хунцы" работал бывший главный дизайнер "Роллс-Ройса".

По габаритам Hongqi E-HS9 также близок к "Каллинану": его длина составляет 5209 мм, ширина –2010 мм, высота – 1731 мм, а колесная база – 3110 мм.

Внутри электрический внедорожник обращает на себя внимание тремя цифровыми экранами, а также интерьером, выполненным из кожи, дерева и алюминия. Рычаг переключения передач инкрустирован хрусталем.

E-HS9 будет доступен в двух версиях: базовой на 160 кВт / 218 л.с. и 350 Нм, а также топовой на 245 кВт / 333 л.с. и 450 Нм. Первый вариант проезжает на одном заряде 460 км, второй – 510 км. Старшая модель разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды.

Цены в Китае начинаются от 80 670 долларов за "базу" и от 110 000 долларов за "топ". Тот же Rolls-Royce Callinan, к слову, стоит как минимум в три раза дороже.

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