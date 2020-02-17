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17 февраля • обновлено в 16:13
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Каждое 20 авто в Украине нельзя перепродать: вскрылся интересный факт

1.1т
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Каждое 20 авто в Украине находится под арестом или в залоге. Такую статистику поведала система для работы с открытыми данными Opendatabot в Facebook.

Эксперты Opendatabot проанализировали данные о 240 тыс. автомобилей и выяснили, что на 20 тысяч из них наложен арест. Причиной тому зачастую служат: неоплаченный владельцем штраф, долги за коммунальные услуги, кредит в банке (на покупку авто, недвижимости или же ТС находится в залоге по этому кредиту), а также открытое судебное производство в отношении владельца; (или же машина "проходит по делу").

Каждое 20 авто в Украине нельзя перепродать: вскрылся интересный факт

facebook.com/OpenDataBot

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Естественно, владельцы таких авто не могут ими свободно распоряжаться. То есть, если желание продать арестованное и залоговое авто, сделать это никак не получится.

Каждое 20 авто в Украине нельзя перепродать: вскрылся интересный факт

topgir.com.ua

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине были определены победители премии Автомобиль года в Украине 2020.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
Законодательство б/у автомобиль авто
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