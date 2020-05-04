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4 мая • обновлено в 22:19
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Карантин не помеха: какие авто покупали украинцы в апреле

2.3т
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Несмотря на карантин, в апреле украинцы продолжали покупать новые автомобили. За месяц на учет было поставлено 3,7 тысяч новеньких легковых авто, сообщает Ассоциация Укравтопром.

Несмотря на то, что покупательская активность из-за карантина снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель не является антирекордом, – продажи в минувшие годы были ниже. Так что, можно с уверенностью сказать, что нынешний спад – явление временное и после возобновления деловой активности продажи будут расти.

Третий месяц подряд тройка лидеров украинского рынка не меняется: Renault, Toyota и Kia. Интересно, что годом ранее апрельский рейтинг возглавляли эти же компании в аналогичном порядке.

Бестселлером месяца стал Renault Duster с результатом 278 автомобилей

Бестселлером месяца стал Renault Duster с результатом 278 автомобилей

renault.ua

Неожиданно по итогам апреля на четвертое место поднялся бренд BMW, в прошлом году занимавший 9-ю позицию, а в предыдущем месяце – 13-ю. Удивил и Mercedes-Benz, один из немногих брендов, продемонстрировавших рост продаж, показав шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14-ю строчку рейтинга, а в марте этого года был 11-м.

Топ-10 брендов апреля 2020 выглядит следующим образом:

  • Renault – 771 шт.

  • Toyota – 428 шт.

  • Kia – 259 шт.

  • BMW – 184 шт.

  • Skoda – 180 шт.

  • Mercedes-Benz – 177 шт.

  • Mazda – 173 шт.

  • Nissan – 133 шт.

  • Peugeot – 131 шт.

  • Hyundai – 121 шт.

Всего с начала 2020 года на украинском рынке было зарегистрировано почти 24 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но в данном случае этот незначительный спад обусловлен карантином.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Германии уже возобновили свою работу дилерские центры.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
Hyundai Peugeot Nissan Mazda Mercedes-Benz Skoda Toyota Kia BMW Renault
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