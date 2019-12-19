Каким получился самый дешевый кроссовер Kia

Новый компактный кроссовер Kia Sonet 2020 проходит активную фазу дорожных испытаний. Тестовый прототип уже увидели на улице. Кроме того, известны технические подробности.

Автомобиль получится небольшим. Как выяснил OBOZREVATEL, новый Киа Сонет 2020 окажется самым дешевым кроссовером корейского бренда.

Kia Sonet 2020 – новый компактный кроссовер IndianAutosBlog

Длина кузова не превысит 4 м, ведь таким автомобилям полагаются налоговые льготы в Индии. Именно там в первую очередь появится бюджетный кроссовер Киа. Но модель выйдет и на другие рынки. На данный момент кузов почти полностью скрыт камуфляжем, однако важные детали все же можно разглядеть.

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Kia Sonet 2020 оснастят крупной передней решеткой. Похоже, бюджетный автомобиль не получит модную двухуровневую головную оптику. Возможно, это связано с желанием компании визуально дистанцировать новинку от Hyundai Venue, с которым кроссовер технически унифицирован. Также в отличие от своего родственника новый Kia получит небольшие окошки в задних стойках.

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Возвращаясь к техническим вопросам, машина получит набор силовых установок от кроссовера Hyundai Venue.

Двигатели Kia Sonet 2020:

бензиновый 1.0 (83 л.с.)

бензиновый 1.6 (123 л.с.)

дизельный 1.4 (90 л.с.)

Официальная премьера новинки состоится в феврале 2020-го, а купить автомобиль можно будет во второй половине следующего года.

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Салон Kia Sonet, скорее всего, будет отличаться от Hyundai Venue, однако получит похожую архитектуру hyundai.com

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