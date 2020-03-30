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30 марта • обновлено в 14:32
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Какие авто с ГБО покупают украинцы: опубликована статистика

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В начале года украинцы активно покупали авто с ГБО, хотя по сравнению с прошлым годом рынок этих машин немного просел. При этом большая часть зарегистрированных ТС на газе –это модели вторичного рынка.

Как следует из статистики Укравтопрома, за первые два месяца 2020 года (январь-февраль) в Украине было куплено и поставлено на учёт 3700 автомобилей, оснащенных газоболонным оборудованием, из которых 95% – это ввезенные из-за границы подержанные авто.

Какие авто с ГБО покупают украинцы: опубликована статистика

auto-house.info

Среди самых популярных б/у авто с ГБО пятерка лидеров выглядит следующем образом:

1 Skoda – 527 ед.

2 Hyundai – 408 ед.

3 Volkswagen – 356 ед.

4 Opel – 296 ед.

5 Renault – 292 ед.

А вот по новым авто ТОП несколько отличается:

1 Renault – 41 ед.

2 Volkswagen – 29 ед.

3 Hyundai – 24 ед.

4 Mitsubishi – 15 ед.

5 Fiat – 14 ед.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года авто с ГБО несколько упали в популярности, но тому есть объективная причина: недавно регистрация газобаллонного оборудования подорожала в Украине в несколько раз – до 3000-3800 грн.

Отметим, что с начала года всего в Украине купили 14 тыс. новых и 61 тыс. подержанных авто. Среди новых авто был замечен небывалый всплеск, о чем OBOZREVATEL уже подробно рассказывал в этом материале.

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Автор
Виталий Сазонов
Теги
б/у автомобиль ГБО новые авто Renault Volkswagen Mitsubishi Hyundai Fiat
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