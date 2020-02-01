Какие авто ломаются меньше и больше всего: что показали проверки на СТО

Немецкая организация по техническому надзору TÜV подвела итоги масштабной проверки подержанных авто. На основании этого были созданы списки машин, которые ломаются меньше и больше всего.

Но для начала несколько слов о том, каким образом TÜV формирует свои рейтинги.

Какие авто ломаются меньше и больше всего tuv.com

Такое исследование немцы проводит каждый год. Отчет TÜV основывается на данных, собранных во время периодических ТО легковых автомобилей на станциях техосмотра в Германии. Машину "загоняют" на диагностический стенд, после чего начинается поиск дефектов, которые представляют серьезную угрозу безопасности движения. Проверяется эффективность тормозов, амортизаторов, освещения, ходовой части, шин, выхлопной системы. Кроме того, специалисты обращает внимание на коррозию – особенно в том случае, если она влияет на безопасность.

Когда авто в Германии проходит ТО, оно получает вот такую наклейку на номер tz.de

При этом очень важно, чтобы каждая проверка был идентична одна другой и включала в себя один и тот же набор контрольных мероприятий. Таким образом, оценку каждого автомобиля, покидающего диагностический стенд, можно объективно и полностью сопоставить с другими автомобилями.

Во время диагностики учитываются только серьезные дефекты – их затем и вносят в базу. Еще один важный момент – в статистику включают лишь те модели, которые прошли проверку в количестве не менее 10 000 экземпляров.

Рейтинги TÜV нередко обвиняют в том, что они не могут быть полностью объективным источником информации о неисправности и долговечности автомобилей, но они, безусловно, дают значительные знания о качестве отдельных моделей авто. Логика проста: если элементы и узлы, проверенные во время диагностических тестов на разных экземплярах одной и той же модели, имеют небольшую неисправность, то они и не будут вызывать проблем. И наоборот. Практика показывает, что этот сценарий действительно работает. Вот почему, несмотря на некоторый скептицизм, отчёты TÜV высоко ценятся среди людей, которые серьезно относятся к покупке подержанного автомобиля.

В конечном счёте, эксперты определяют процент неисправностей от общего числа проверенных авто соответствующих моделей в разных возрастных категориях. А затем формируют ТОП самых надежных и самых ненадежных авто, располагают их по шести возрастным группам: два и три года, четыре и пять лет, шесть и семь лет, восемь и девять лет, а также десять и одиннадцать лет

Теперь же переходим к главным героям – автомобилям, которые "победили" и проиграли" в рамках отчёта TÜV 2020. Полные списки приводит сайт autobild.de (в скобках указан процент дефектных экземпляров от общего количества моделей).

Автомобили, которые ломаются меньше всего

Авто 2-3 года

Mercedes GLC (2,17%) Mercedes SLC (2,20%) Porsche 911 (2,20%) Mercedes B-Class (2,4%) Mercedes A-Class (2,5%)

4-5 летние машины

Porsche 911 (3,5%) Opel Mokka (5,0%) Audi TT (5,1%) Mercedes B-Class (5,1%) Mercedes SLK (5,1%)

Авто 6-7 лет

Porsche 911(6,1%) Audi TT (6,6%) Mercedes SLK (6,8%) Mercedes B-Class (7,5%) Audi Q5 (8,5%)

Автомобили 8-9 лет

Porsche 911 (8,2%) Audi TT (11,7%) BMW X1 (13,1%) Audi Q5 (13,5%) Mercedes E-Class Coupe (14,6%) Volkswagen Golf Plus (14,6%)

10-11 летние автомобили

Porsche 911 (11,1%) Audi TT (15,6%) Volkswagen Golf Plus (17,6%) Mercedes SLK (19,5%) Volkswagen Eos (21,2%)

Автомобили, которые ломаются больше всего

Авто 2-3 года

Dacia Logan (13,6%) Dacia Duster (11,7%) Citroen Berlingo (11,2%) Fiat Punto (10,8%) Ford Ka (10,7%)

4-5 летние машины

Chevrolet Spark (24,2%) Volkswagen Sharan (20,2%) Seat Alhambra (19,9%) Fiat Punto (18,7%) Ford Galaxy (18,2%)

Авто 6-7 лет

Chevrolet Spark (31,9%) Dacia Logan (31,0%) Renault Kangoo (29,7%) Dacia Sandero (28,5%) Ford Galaxy (26,9%)

Автомобили 8-9 лет

Chevrolet Matiz (38,8%) Dacia Logan (38,5%) Renault Kangoo (34,9%) Dacia Sandero (34,7%) Fiat Panda (34,3%)

10-11 летние автомобили

Chevrolet Matiz (43,1%) Dacia Logan (43,1%) Volkswagen Sharan (39,6%) Dacia Sandero (39,5%) Ford Ka (39,0%)

Напомним, ранее немецкие эксперты назвали лучшие подержанные авто, которые можно купить до 5000 евро. Правда, касается это той же Германии.

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