Есть несколько способов, как уберечь авто от коррозии.

Ржавчина – один из самых больших врагов автомобилистов. Оно и понятно, нет ничего хуже, чем гнилой кузов. Многие берутся за голову, когда процесс порчи металла уже начался, однако на самом деле коррозии можно противостоять заблаговременно.

OBOZREVATEL подготовил несколько советов, как можно уберечь автомобиль от ржавчины.

Регулярная мойка

Как защитить авто от ржавчины: пять верных способов Фото: cotesautobody.com

Один из способов предотвращения коррозии – позаботиться о том, чтобы кузов машины был чистым. Поэтому автомобиль желательно регулярно мыть, 1-1,5 раза в неделю. При этом мыть лучше с пеной, особенно зимой, поскольку тогда дороги обрабатывают химическими реагентами.

Осмотр авто

Как защитить авто от ржавчины: пять верных способов Фото: careers.fcagroup.com

Банально простая вещь – самостоятельный осмотр кузова на предмет ржавчины. Больше всего внимание нужно уделять порогам, крыльям, крышке багажника. Периодичность – раз в один-два месяца (можно просто "пробежаться" взглядом). Также время от времени желательно осматривать днище. Самостоятельно это можно сделать с помощью смартфона, закрепленного на селфи-палку Гаджет "провести" по днищу автомобиля, перед этим включив видеозапись.

Антикоррозийная обработка

Как защитить авто от ржавчины: пять верных способов Фото: leonsautobody.com

Заводская защита от ржавчины является базовой, она не покрывает многие области, которые склонны к коррозии, поэтому рекомендуется заехать на СТО для дополнительной антикоррозийной обработки. Также на кузов можно нанести воск (антигравийную пленку), он, среди прочего, защищает кузов от влаги.

Электрохимическая защита авто

Как защитить авто от ржавчины: пять верных способов Фото: action4energy.org

Еще один вариант – электрохимическая, она же катодная защита. Здесь существует несколько методов обработки, когда анод выступает в разных ролях. Рассмотрим наиболее популярный метод, когда анод выполняет роль протектора. На необходимые участки машины (места, которые больше всего подвержены ржавчине: пороги, крылья, двери и днище) при помощи электропроводящей эпоксидной смолы крепятся специальные пластины – протекторы из цинка, алюминия или меди, которые, в свою очередь, по проводам подключаются к аккумулятору. При подаче питания эти протекторы окисляются, и менее активный металл на кузове регенерируется.

Борьба с "жуками" и "рыжиками"

Как защитить авто от ржавчины: пять верных способов Фото: news.drom

Если же коррозия все же наступила, на помощь могут прийти преобразователи ржавчины: аэрозольные, жидкие или гелиевые. Каждый из них создает на месте обработки защитную пленку, которая не дает "ползти" коррозии. Альтернативой из подручных средств может выступить обычный уксус, раствор пищевой соды или вода, смешанная с лимонная кислота. Если ржавчина глубокая, перед нанесением преобразователя/раствора по поврежденному участку нужно будет "пройтись" наждачной бумагой.

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