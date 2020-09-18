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Как выглядит новый Renault Sandero вживую: опубликовано фото

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
3,4 т.
Новый Renault Sandero показался на живом фото

Новый Renault / Dacia Sandero 2021 сфотографировали на улице раньше премьеры. Машина должна дебютировать 29 сентября, и производитель уже опубликовал первые официальные изображения новинки, однако в естественной среде обитания новый "Сандеро" показался впервые.

Фото Sandero 2021 опубликовал сайт Auto.cz. Как справедливо отмечает издание, бюджетный хетчбэк третьего поколения выглядит красиво, намекая на скучный в некоторой степени дизайн актуального "Сандеро".

Новый Sandero 2021 снаружи.

Автомобиль действительно смотрится эффектно, в частности, за счет более низкого силуэта и современных светодиодных фар.

Что же касается салона Sandero 2021, он засветился на живых фото еще несколько дней назад. И здесь также произойдет большой шаг вперед – новое многофункциональное рулевое колесо, другие дефлекторы обогрева и иной, отдельно стоящий экран мультимедийной системы.

Новый Sandero 2021 – вид из салона. .
Новый Sandero 2021 внутри.

Renault / Dacia Sandero 2021 дебютирует в конце месяца вместе со своим ближайшим "братом", седаном Logan 2021. Точных характеристик еще нет, есть лишь предварительные данные, но точно известно, что в основе новинок будет лежать платформа CMF-B, которая кардинально отличается от архитектуры моделей текущего поколения. Ожидается, что автомобили теперь будут управляться намного лучше, а также станут экологичнее и безопаснее.

Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Новый Sandero 2021 на официальных фото.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогеры поделились первыми впечатлениями о Renault Arkana украинской сборки.

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