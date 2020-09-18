Как выглядит новый Renault Sandero вживую: опубликовано фото

Новый Renault / Dacia Sandero 2021 сфотографировали на улице раньше премьеры. Машина должна дебютировать 29 сентября, и производитель уже опубликовал первые официальные изображения новинки, однако в естественной среде обитания новый "Сандеро" показался впервые.

Фото Sandero 2021 опубликовал сайт Auto.cz. Как справедливо отмечает издание, бюджетный хетчбэк третьего поколения выглядит красиво, намекая на скучный в некоторой степени дизайн актуального "Сандеро".

Автомобиль действительно смотрится эффектно, в частности, за счет более низкого силуэта и современных светодиодных фар.

Что же касается салона Sandero 2021, он засветился на живых фото еще несколько дней назад. И здесь также произойдет большой шаг вперед – новое многофункциональное рулевое колесо, другие дефлекторы обогрева и иной, отдельно стоящий экран мультимедийной системы.

Renault / Dacia Sandero 2021 дебютирует в конце месяца вместе со своим ближайшим "братом", седаном Logan 2021. Точных характеристик еще нет, есть лишь предварительные данные, но точно известно, что в основе новинок будет лежать платформа CMF-B, которая кардинально отличается от архитектуры моделей текущего поколения. Ожидается, что автомобили теперь будут управляться намного лучше, а также станут экологичнее и безопаснее.

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