Как выглядит 30-летний седан Mercedes по цене Lamborghini

Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II – один из лучших спортивных седанов прошлого столетия. Один из таких продадут на аукционе по цене Lamborghini.

Таких автомобилей на базе стандартного Mercedes 190 выпустили всего 500 экземпляров. Цены на них сегодня достигают $300 000.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 л мощностью 235 л.с. На разгон до 100 км/ч необходимо потратить 7,1 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Седан Mercedes выглядит агрессивно благодаря большому спойлеру. Фото: firstgear.ua

Седан получил доработанную подвеску и спортивные тормоза. Кроме того, кузов оснастили аэродинамичным обвесом, который сразу выдает в автомобиле мощную машину. Пробег конкретного экземпляра составляет всего 10 000 км.

В салоне Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II спортивные кресла. Фото: firstgear.ua

Двигатель в прекрасном состоянии. Фото: firstgear.ua

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