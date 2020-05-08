Как выглядели авто скорой помощи в Украине почти 100 лет назад

Автомобили в Советском Союзе, особенно в первые годы его существования, были непозволительной роскошью. В основном ими "снаряжались" экстренные службы, силовики и чиновники. Хотя и здесь были исключения – на всех транспорта не хватало.

Тем не менее, среди счастливчиков как оказалось, было Отделение Киевской Скорой помощи. Уже в середине 1920-х годов в его автопарке насчитывалось как минимум три служебных автомобиля. Фотографии этих машин были опубликованы на Facebook-страничке Киев - сквозь годы.

Автомобили скорой помощи в Украине в 1920-х Киев-сквозь годы, Facebook

На размещенных снимках можно увидеть как раз три кареты скорой помощи, припаркованных возле киевской неотложки – на нижнем фото изображены автомобили немецкой марки N.A.G. и французской Renault (передний и задний план соответственно). Что за автомобиль на верхнем фото, к сожалению, выяснить не удалось. Достоверно известно одно – вся троица относится к 1920-м годам производства.

Автомобили скорой помощи в Украине в 1920-х Киев-сквозь годы, Facebook

Еще интересная деталь – на автомобилях нанесены надписи на украинском языке: "негайна меддопомога" и "швидка медична допомога" . Так было лишь в 1920-1930-х годах в эпоху украинизации: позднее в СССР разработали единый стандарт маркировки автомобилей, согласно которому во всех союзных республиках машины медпомощи "подписывались" исключительно на русском – "скорая медицинская помощь".

Автомобили скорой помощи в Украине в 1920-х Киев-сквозь годы, Facebook

К слову, Отделение Киевской Скорой помощи базировалась на том же месте, где сейчас находится Киевский городской клинический эндокринологический центр. Построили задние в 1913 году, а изначально скорая помощь в Киеве появилась еще во времена Российской империи – в 1902 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как СССР нагло украл у немцев автомобиль и сделал его массовым.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!