Как выглядел ЗАЗ Таврия для Европы. Архивные фото

ЗАЗ для Франции отличался от модели на украинском рынке. Фото: firstgear.ua.

В свое время ЗАЗ Таврия продавался не только в Украине. Так, с 1991 по 1993 год ЗАЗ-1102 был представлен на французском рынке. При этом автомобиль заметно отличался от оригинала для нашей страны.

Как сообщает First Gear, европейской локализацией модели занималась французская компания Poch. После модернизации, как видно на архивных фото, модель сильно преобразилась.

Таврия получила новые бамперы, благодаря чему спереди бюджетный автомобиль выглядит по-другому. Также появились колпаки на колесных дисках с особым дизайном.

Tavria XL – ЗАЗ-1102 для Франции. Фото: firstgear.ua

Кроме того, в салоне ЗАЗ-1102 изменились отделочные материалы, из-за чего качество интерьера возросло, а внутреннее пространство стало более комфортным. Во Франции такой автомобиль назывался Tavria XL.

"Французская" Таврия отличалась измененным дизайном. Фото: firstgear.ua

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