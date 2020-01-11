Как в Украине взялись за обновление УАЗ "Буханка" и что из этого вышло

Ульяновский автомобильный завод опубликовал на своей странице в Facebbok архивные фото концепта обновленного фургона УАЗ-452. Что, интересно данный проект был разработан в Украине.

Как выяснил OBOZREVATEL, задумка по обновлению знаменитой "Буханки" появилась еще в начале 1990-х годов. За проект взялся львовский НИИ "Укравтобуспром", и в 1993 году он показал готовый автомобиль, который получил название Сула-3980.

Сула-3980 УАЗ. Ульяновский автомобильный завод, Facebook

Заказчиком модернизированной "Буханки" выступал не сам УАЗ, а завод "АвтоМаш", который находится в Лубнах Полтавской области. Приоритет отдавался каретам скорой помощи и реанимационным автомобилям (именно такая машина в итоге и была построена), но заодно львовская команда разработала еще одну версию машины – пикап с двухрядной кабиной. Также в проекте значились 11-местный микроавтобус и даже седельный тягач, однако их прототипы не были построены.

Сула-3980 УАЗ. Ульяновский автомобильный завод, Facebook

Сула-3980 УАЗ. Ульяновский автомобильный завод, Facebook

Сула-3980 УАЗ. Ульяновский автомобильный завод, Facebook

Сула-3980 УАЗ. Ульяновский автомобильный завод, Facebook

Сула-3980 кардинально отличалась от УАЗ-452. Автомобиль получил более обтекаемый и высокий кузов, благодаря чему предлагал больше пространства. Правда, шасси было взято не от самой "Буханки", а УАЗ-3303 –грузовой версии модели, которая в народе известна как "Головастик".

Сула-3980 в варианте пикап УАЗ. Ульяновский автомобильный завод, Facebook

Штатный бензиновый двигатель разработчики хотели заменить на польский или болгарский дизель, однако не успели – Сула-3980 так и не отправилась в производство из-за сложной экономической ситуации в Украине, которая только обрела независимость.

Сула-3980 УАЗ. Ульяновский автомобильный завод, Facebook

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в Греции хотели выпускать "Славуты" и "Таврии". Однако этот проект также оказался нереализованным.

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