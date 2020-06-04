Как превратить Subaru XV в кроссовый болид за $500: рецепт американских тюнеров

Уникальный набор для переделки подготовила калифорнийская компания Crawford Performance. Любители бездорожья получили возможность радикально преобразить Subaru XV в брутальный вездеход.
Subaru XV Crawford Performance
crawfordperformance.com
Более года назад компания Subaru дебютировала с необычным багги Desert Racer во внедорожном ралли 2019 Baja 500. Автомобиль построен на базе Subaru Crosstrek (в Украине – XV) и оснащен 2,5-литровым оппозитным мотором мощностью 300 л.с. от Crawford Performance.
Багги Subaru Dessert Racer для гонок Baja 500
crawfordperformance.com
Этот экстремальный гоночный болид послужил источником вдохновения для мастеров Crawford Performance, которые разработали комплект для усовершенствования стоковой Subaru XV.
Subaru XV Crawford Performance
crawfordperformance.com
Доступный на фирменном сайте набор для модернизации Crawford Performance CDR Series Lift Kit обойдется всего в $500. Здесь же есть электронная инструкция для самостоятельной установки всех компонентов. Всего компания подготовила 10 наборов для энтузиастов off-road.
Crawford Performance CDR Series Lift Kit
crawfordperformance.com
Crawford Performance CDR Series Lift Kit
crawfordperformance.com
Crawford Performance CDR Series Lift Kit
crawfordperformance.com
За дополнительные деньги на автомобиль можно также установить внедорожную резину, защитные дуги по периметру кузова, защиту картера, спортивную выхлопную систему, дополнительну светотехнику и прочее оборудование.
Subaru XV Crawford Performance
crawfordperformance.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru подготовила новое поколение универсала Levorg.
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